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    • Magazin
    • 02.10.2021 09:21
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    • 02.10.2021 09:21
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    Mustafa Keser programı yayından kaldırılınca hızını alamadı Bülent Ersoy'a isyan etti 'yersiz kapris ve tutumundan...'

    Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'un televizyon programı 'Benzemez Kimse Bize'nin yayın ömrü kısa sürdü... Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un birlikte sunduğu ve geçtiğimiz pazar akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelmişti. Renkli anların yaşandığı program apar topar yayından kaldırıldı. Programın yayından kaldırılmasının ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.

    Mustafa Keser’den Bülent Ersoy’a sitem ’kaprisleri ve tutumundan...’

    Mustafa Keser programı yayından kaldırılınca hızını alamadı Bülent Ersoy'a isyan etti 'yersiz kapris ve tutumundan...' Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in müzik programı 'Benzemez Kimse Bize' başladığı gibi bitti. Programın neden bittiği izleyiciler tarafından merak edilirken, açıklama ilk ağızdan geldi. Usta sanatçı Mustafa Keser, Instagram hesabından yaptığı açıklama Bülent Ersoy'a sitemini dile getirdi. Mustafa Keser'in, Bülent Ersoy için sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte haberin detayları...

    Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan 'Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece iki bölüm yayında kalabildi.

    Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "NE YAZIK Kİ YANILDIM"

        "Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim.

        Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.

        Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."

            Programın açılış konuşmasını yapan Bülent Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyanın gündemine düşerken Ersoy'un sarhoş olarak yayına çıktığı iddia edilmiş, Diva, canlı yayında ağzına tek damla içki almadığını heyecanlandığını açıklamıştı.

            Öte yandan Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu programın ilk bölümünde; mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un 'Son program kovulduk' dediği duyulmuştu.

            Programın ikinci bölümünde Şafak Sezer ve Kibariye konuk olmuş, komedyen Sezer canlı yayında Ersoy'a alkolmetre üfletmişti. Canlı yayına peruk takarak çıkan Kibariye, herkesi şaşırtmış; Şafak Sezer'in kendisini taklit etmesinin ardından ise peruğunu çıkarmıştı.

                Son programda Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında soğuk rüzgarlar esmiş, ikili birbirleriyle konuşmazken özellikle programın sonlarında birbirlerinin yüzüne bakmamayı tercih etmiş, programın finalini Keser yapmıştı.
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