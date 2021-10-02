Mustafa Keser programı yayından kaldırılınca hızını alamadı Bülent Ersoy'a isyan etti 'yersiz kapris ve tutumundan...' Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in müzik programı 'Benzemez Kimse Bize' başladığı gibi bitti. Programın neden bittiği izleyiciler tarafından merak edilirken, açıklama ilk ağızdan geldi. Usta sanatçı Mustafa Keser, Instagram hesabından yaptığı açıklama Bülent Ersoy'a sitemini dile getirdi. Mustafa Keser'in, Bülent Ersoy için sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte haberin detayları...
Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan 'Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece iki bölüm yayında kalabildi.
Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: