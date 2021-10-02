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    • Magazin
    • 02.10.2021 12:47
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    • 02.10.2021 12:47
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    Hande Erçel poz işini iyi biliyor bu kez tercihi transparan büstiyer! Sevgilisi Kerem Bürsin'in 'olağanüstü' kadını gömleği açtı...

    Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen, bugünki şöhretinin temelleri sosyal medyaya dayanan Hande Erçel, bir süre önce dünyanın en güzel kadını seçilmesiyle de adından sıkça söz ettirmişti. Her bir paylaşımı didik didik incelenen Hande Erçel'in tercihi bu kez büstiyeli fotoğraf paylaşmak oldu. Hande Erçel'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yağdı.

    Hande Erçel poz işini iyi biliyor bu kez tercihi transparan büstiyer!

    Hande Erçel poz işini iyi biliyor bu kez tercihi transparan büstiyer! Sevgilisi Kerem Bürsin'in 'olağanüstü' kadını gömleği açtı...Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu bu kez gömleğini açtı, transparan büstiyeriyle arz-ı endam etti. Hande Erçel'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

    Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel, büstiyeriyle çektirdiği kareleri nstagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

        İŞTE O KARELER

        Birçok magazin ve fan sayfası tarafından paylaşılan fotoğraf, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce beğeni alarak gündem oldu.

            KEREM BÜRSİN AŞKINI ANLATTI: HANDE OLAĞANÜSTÜ BİR KADIN

            Kerem Bürsin verdiği bir röportajda Hande'ye olan aşkından bahsetti.

            Bürsin sevgilisi hakkında övgü dolu sözler kullanırken, oyuncunun ifadeleri hayranlarından tam not aldı.

            "HANDE OLAĞANÜSTÜ"

            Kerem Bürsin bir dergiye verdiği röportajda Hande Erçel ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

            "Hande ile şu an çok iyiyiz, en önemlisi birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz.
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                Haberler Magazin Hande Erçel poz işini iyi biliyor bu kez tercihi transparan büstiyer! Sevgilisi Kerem Bürsin'in 'olağanüstü' kadını gömleği açtı...
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