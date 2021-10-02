Hande Erçel poz işini iyi biliyor bu kez tercihi transparan büstiyer! Sevgilisi Kerem Bürsin'in 'olağanüstü' kadını gömleği açtı...Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu bu kez gömleğini açtı, transparan büstiyeriyle arz-ı endam etti. Hande Erçel'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.