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    • Magazin
    • 01.10.2021 12:22
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    • 01.10.2021 12:22
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    Masterchef'te kan gövdeyi götürdü Hasan ve Emre'nin 'horoz' kavgası büyüdü! Olay hastaneye taşınmadan Acun Ilıcalı'dan diskalifiye

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'e geçtiğimiz günlerde Hasan Biltekin ve Emre Büber'in 'horoz' kavgası damgasını vurdu. Emre Büber'in kazandığı düello sonrası sarf ettiği "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" atasözü Hasan Biltekin'i sinirlendirdi. Yarışma esnasında olaylar Hasan Biltekin'in Emre Büber'in üzerine yürümesine kadar gitti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise bunlardan çok daha vahim. Ortalıktaki söylentilere göre kavga çekimler sonrasına da taştı.

    Hasan ve Emre’nin kavgası uzadıkça uzadı

    Masterchef'te kan gövdeyi götürdü Hasan ve Emre'nin kavgası uzadıkça uzadı! Olay hastaneye taşınmadan Acun Ilıcalı'dan diskalifiye... MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı. Takımlarda dokunulmazlık heyecanı yaşanırken Hasan ve Emre arasında tansiyon yükseldi. Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Hasan "O nasıl laf" diyerek Emre'ye bağırdı. Kısa sürede tansiyonun yükseldiği tartışmada araya giren diğer yarışmacılar ikili sakinleştirdi.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde ise Şükrü ve Emre yarışmada kavga etmişti. Yarışmada gergin anlar yaşanırken; Masterchef Emre hakkında skandal bir iddia gündeme geldi.

    Emre'nin Hasan'a "Çok horozu olan köyün sabahı geç olur" sözlerini dile getirmesi Hasan'ın sinirlerini bozmaya yetti. Bunun üzerine Hasan arkadaşı Emre'nin üzerine yürüdü ve ortalık karıştı.

        İddialara göre Masterchef yarışmasının çekimlerinin bitmesiyle yarışmacılar evlerine dağıldı. Hasan ise Emre'yle yeniden bir tartışmaya girdi.

        Bunun üzerine Emre ve Hasan'ın kavga ettiği, Emre'nin burun kemiğinin kırıldığı, hastaneye kaldırıldığı söylenmeye başlandı.

        Ancak iddiaların asılsız olduğu yayınlanan yeni bölümde ortaya çıktı. Daha sonra atasözü hakkında açıklama yapan Emre, Hasan ile konuşarak sorunu çözdüklerini söyledi.

            Yaşananlar sonrasında Emre ve Hasan günün en çok merak edilen isimlerinin başında geliyor.

            EMRE BÜBER KİMDİR?

            MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına Avusturya'dan katılan Büber, aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşındadır ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitti. Emre de Avusturya'da doğdu ancak 12 yaşında Türkiye'ye geldi.

            19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı. Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.

            MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

            Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer alıyor ve Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapıyor. atv ekranlarında 2016-2018 yılları arasında yayınlanan, başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın üstlendiği Aşk ve Mavi dizisinde figüranlık yapmış Hasan Biltekin. O anları da sosyal medya hesabında böyle paylaşmış.
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