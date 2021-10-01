Kiralık Aşk'ın el kadar Esra'sı oldu mu koskoca kız! O minicik kızdan eser kalmadı Melisa Giz Cengiz'i görenler inanamıyor... Elçin Sangu ve Barış Arduç'un kariyerlerinde zirveye çıkmasını sağlayan Kiralık Aşk dizisinin minik yıldızıydı Melisa Giz Cengiz. Dizide Elçin Sangu'nun hayat verdiğ Defne karakterinin kardeşi Esra'yı canlandıran, o dönem pek çok yapımda rol alsa da sonralarda ortalıktan kayboldu. Şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif olan Melisa Giz Cengiz'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Kiralık Aşk dizisi, tekrar bölümleriyle bile hatırı sayılır bir izlenme oranı yakalıyor.
Dizide Elçin Sangu'nun canlandırdığı Defne karakterinin kardeşi Esra'yı canlandıran Melissa Giz Cengiz son haliyle büyük şaşkınlık yarattı. Küçük yaşına rağmen bir çok projede yer alan oyuncunun şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyorlar.