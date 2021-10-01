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    • Magazin
    • 01.10.2021 22:44
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    • 01.10.2021 22:58
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    John Wick film serisini oluşturan üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir?

    Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri John Wick film serisinin üç filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir sorusuna yanıt arıyor. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan soruların yanıtları merak ediliyor.

    John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir?

    Kim Milyoner Olmak İster'de John Wick film serisinin üç filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Soru hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalar yapıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: John Wick film serisini üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir?

    A: 300

    B: 600

    C: 900

    D: 1200

    Doğru cevap: 300

    İşte film hakkında bilgiler ve yönetmenin filmde ölen kişi sayısı hakkında yaptığı açıklama;

    John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski'nin verdiği bilgilere göre, ilk filmdeki ölüm sayısı 80 civarına çıkarken bu sayı John Wick: Chapter 2'de 128'i buluyor. Serinin son filmi John Wick: Chapter 3 – Parabellum'daysa bu sayı 94'e 'düşüyor'.

    JOHN WİCK HAKKINDA

    John Wick bir Amerikalı aksiyon filmlerinden oluşan bir seridir. Lionsgate tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2014'te çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Serinin dördüncü filmi 27 Mayıs 2022'de vizyona girecek.

        1 John Wick 24 Ekim 2014
        2 John Wick: Chapter 2 10 Şubat 2017
        3 John Wick: Chapter 3 – Parabellum-17 Mayıs 2019
        4 John Wick: Chapter 4 27 Mayıs 2022

        John Wick, 2014 yılında yayınlanan Amerikan aksiyon filmidir. Chad Stahelski ve David Leitch tarafından yönetilmiş, başrolünü Keanu Reeves'in canlandırmıştır.

        Evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan senaryoyu işlemektedir. 10 Şubat 2017 tarihinde John Wick: Bölüm 2, 9 Mayıs 2019 tarihinde ise John Wick 3: Parabellum yayınlandı.

            KONUSU

            Emekli bir tetikçi olan John Wick, çok sevdiği eşini kaybetmiştir. John Wick için hayatın tek anlamı karısından geriye kalan köpeğidir. Bir gün Rus mafya prensi Iosef Tasarov ve adamları evine girer ve 1969 model Mustang'ını çalıp, köpeğini öldürürler. İntikam ateşiyle eski hayatına geri döner ve düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye başlar.
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