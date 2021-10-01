John Wick film serisini oluşturan üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir?

KONUSU

Emekli bir tetikçi olan John Wick, çok sevdiği eşini kaybetmiştir. John Wick için hayatın tek anlamı karısından geriye kalan köpeğidir. Bir gün Rus mafya prensi Iosef Tasarov ve adamları evine girer ve 1969 model Mustang'ını çalıp, köpeğini öldürürler. İntikam ateşiyle eski hayatına geri döner ve düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye başlar.