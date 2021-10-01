John Wick film serisini oluşturan üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster'de John Wick film serisinin üç filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Soru hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalar yapıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: John Wick film serisini üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir?
A: 300
B: 600
C: 900
D: 1200
Doğru cevap: 300
İşte film hakkında bilgiler ve yönetmenin filmde ölen kişi sayısı hakkında yaptığı açıklama;
John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski'nin verdiği bilgilere göre, ilk filmdeki ölüm sayısı 80 civarına çıkarken bu sayı John Wick: Chapter 2'de 128'i buluyor. Serinin son filmi John Wick: Chapter 3 – Parabellum'daysa bu sayı 94'e 'düşüyor'.
JOHN WİCK HAKKINDA
John Wick bir Amerikalı aksiyon filmlerinden oluşan bir seridir. Lionsgate tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2014'te çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Serinin dördüncü filmi 27 Mayıs 2022'de vizyona girecek.