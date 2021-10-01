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    • Magazin
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    • 01.10.2021 18:19
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    EDHO'da kalplere mıh gibi vurup geçen 2 ayrılık! Karman çorman edip ciğerleri dağlayacak

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek. EDHO'da Tufan karakteriyle çok sevilen Hüseyin Avni Danyal bu sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yargı dizisinde rol alıyor. Hal böyle olunca ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezon ilk bölümde veda edecek. Ayrıca İlyas karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi şu sıralar kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ise ilk bölümlerde belli olacak.

    takvim.com.tr
    EDHO’da yeni sezon hazırlıkları!

    EDHO'da kalplere mıh gibi vurup geçen 2 ayrılık! Karman çorman edip ciğerleri dağlayacak. ATV ekranlarında kasırgalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon çekimleri başladı. Geçen sezon Tipi, Haşmet, Ceylan ve Doğan Baba gibi karakterlerin vedası izleyiciyi kahrederken yeni ayrılıklar gündeme geldi. Tufan karakteriyle adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisiyle anlaştı. Danyal bu nedenle yeni sezon ilk bölümde diziye veda eden isimlerden olacak. Veda edeceği söylentileri sıkça konuşulan Ozan Akbaba'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu ay netleşmiş olacak.

    ÇOK KONUŞULACAK VEDA

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

    YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

    EDHO'da Tufan karakteriyle çok sevilen Hüseyin Avni Danyal bu sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yargı dizisinde rol alıyor.

    Hal böyle olunca ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezon ilk bölümde veda edecek.

        Ayrıca İlyas karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi şu sıralar kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ise ilk bölümlerde belli olacak.

        İKİ YENİ TRANSFER

        Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.

        İLYAS ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELİYOR

        Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

            Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

            İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor.

            Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.
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            Haberler Magazin EDHO'da kalplere mıh gibi vurup geçen 2 ayrılık! Karman çorman edip ciğerleri dağlayacak
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