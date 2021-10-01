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    • Magazin
    • 01.10.2021 15:54
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    • 01.10.2021 15:58
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    Ayağını basar basmaz ortalığı kırdı geçti! Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı: Taşları yerinden oynatacak!

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Camdaki Kız dizisinde dün akşam heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Son bölümde kalp krizi geçiren hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, şoförü olarak ona iş verdi. Nalan, Sedat için özel bir sürpriz hazırladı. Ancak Sedat o gece eve gelemeyeceğini ve otelde kalacağını söyledi. Bunun üzerine Nalan, otelin yolunu tuttu. Ancak burada Nalan'dan başka biri daha vardı. Rafet, duyduklarından sonra soluğu Cavit'in yanında aldı. İkili arasında tansiyon bir anda yükseldi. Bu güç savaşı Gülcihan'ın da kulağına gitti. Bölümden sonra Camdaki Kız 14. bölüm fragmanında neler olacağı merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız dün akşam 13. bölümüyle ekranlarda geldi. Hayri karakteri diziye bomba gibi bir giriş yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hayri'nin Rafet'in özel şoförü olmasına ise en çok Tako bozuldu. Hayri'nin gelişi, dengeleri etkileyecek. Nalan, sabah kahvaltısını kendisi hazırlamak isteyince ortalık fena karışıyor. Tako ve Döndü her ne kadar Nalan'ı durdurmak isteseler de başarılı olamazlar. Her şeyden bol bol, çeşitli bir kahvaltı hazırlayan Nalan, Rafet'in tepkisiyle karşı karşıya geldi. Bölümün hemen ardından Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    HAYRİ EFSANESİ GELDİ

    Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.

    Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride'den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat'a beklenmedik bir sürpriz yapar.

    Nalan, Sedat için özel bir sürpriz hazırlar. Ancak Sedat o gece eve gelemeyeceğini ve otelde kalacağını söyler. Bunun üzerine Nalan, otelin yolunu tutar. Ancak burada Nalan'dan başka biri daha vardır.

        Rafet, duyduklarından sonra soluğu Cavit'in yanında alıyor. İkili arasında tansiyon bir anda yükseliyor! Bu güç savaşı Gülcihan'ın da kulağına gidiyor!

        Sedat, yeni yönetim kurulu başkanı olma konusunda atağa geçiyor. Aile içinde konuşulan bu konu bir anda Rafet'in de kulağına başkaları tarafından gidiyor. Bunu duyan Rafet, Sedat'a demediğini bırakmıyor.

        Nalan ve Selen, karşılarında gören gazeteci ordusunun sorularına maruz kalıyor. Nalan, kendisine yöneltilen can alıcı soru karşısında donup kalıyor. Nalan'ın evlenmeden önce hamile olduğu iddiası ortaya atılıyor. Koroğlu Konağı'nda ise bu röportaj büyük kaos yaratıyor.

            Nalan, sabah kahvaltısını kendisi hazırlamak isteyince ortalık fena karışıyor. Tako ve Döndü her ne kadar Nalan'ı durdurmak isteseler de başarılı olamazlar. Her şeyden bol bol, çeşitli bir kahvaltı hazırlayan Nalan, Rafet'in tepkisiyle karşı karşıya geliyor. Koroğlu Ailesi'nde yaşanan cehennemde artık Nalan da vardır.
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            Haberler Magazin Ayağını basar basmaz ortalığı kırdı geçti! Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı: Taşları yerinden oynatacak!
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