Ayağını basar basmaz ortalığı kırdı geçti! Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı: Taşları yerinden oynatacak!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız dün akşam 13. bölümüyle ekranlarda geldi. Hayri karakteri diziye bomba gibi bir giriş yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hayri'nin Rafet'in özel şoförü olmasına ise en çok Tako bozuldu. Hayri'nin gelişi, dengeleri etkileyecek. Nalan, sabah kahvaltısını kendisi hazırlamak isteyince ortalık fena karışıyor. Tako ve Döndü her ne kadar Nalan'ı durdurmak isteseler de başarılı olamazlar. Her şeyden bol bol, çeşitli bir kahvaltı hazırlayan Nalan, Rafet'in tepkisiyle karşı karşıya geldi. Bölümün hemen ardından Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HAYRİ EFSANESİ GELDİ

Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.