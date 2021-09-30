Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı! Masterchef jürisi meraktan herkesin saç baş yolduğu şeyi sonunda açıkladı

NEDEN HEP ELİ CEBİNDE?

Masterchef Türkiye'nin en çok konuşulan fenomen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde merak ettiniz mi? Aslen Bolulu olan dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı bir hikayesi var. Yarışmayı daha ilk sezondan beri dikkatli izleyenler büyük ihtimalle bunu çok önceden farketti. Yarışmanın dışında Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında da sol eli hep cebinde ya da kadrajın dışında. Yani Mehmet Şef'in iki elinin de göründüğü bir fotoğrafı görmek neredeyse imkansız.