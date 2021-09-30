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    • Magazin
    • 30.09.2021 15:51
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    • 30.09.2021 15:51
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    Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı! Masterchef jürisi meraktan herkesin saç baş yolduğu şeyi sonunda açıkladı

    Gastronomi alanındaki başarılı kariyerini televizyon ekranlarına da taşıyan, 4 sezondur TV 8 ekranarında izleyiciyle buluşan Masterchef adlı yemek yarışma programında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya sonunda herkesin yanıtını merak ettiği o gerçeği açıkladı. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef, katıldığı bir televizyon programında neden her yemeğe şeker attığını açıkladı. Mehmet Şef'in dikkat çeken bu hareketinin altında bakın hangi neden yatıyormuş.

    Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı!

    Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı! Masterchef jürisi meraktan herkesin saç baş yolduğu şeyi sonunda açıkladı... Dört sezondur art arda yayınlanmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyeliklerini ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstlendi. Bu isimlerden Mehmet Yalçınkaya hakkında ortaya çıkan o gerçek ile hayranlarının o merakına son verdi. MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, katıldığı programda neden her yemeğe şeker attığını açıkladı.

    Masterchef yarışma programında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşenle 2. sayfa' programının konuğu oldu.

    Şef, katıldığı programda neden her yemeğe şeker attığını açıkladı.

        "Her yemeğe biraz şeker atın" diyen Mehmet Şef, şekerin yemeğinin asitini düşereceğini söyledi.

        Mehmet Şef yaptığı açıklamada, makarnaya, zeytinyağlıya, et yemeklerine ve çorbaya 1 çay kaşığı şeker atılması tavsiyesinde bulundu.

        NEDEN HEP ELİ CEBİNDE?

        Masterchef Türkiye'nin en çok konuşulan fenomen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde merak ettiniz mi? Aslen Bolulu olan dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı bir hikayesi var. Yarışmayı daha ilk sezondan beri dikkatli izleyenler büyük ihtimalle bunu çok önceden farketti. Yarışmanın dışında Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında da sol eli hep cebinde ya da kadrajın dışında. Yani Mehmet Şef'in iki elinin de göründüğü bir fotoğrafı görmek neredeyse imkansız.

            Mutfaktaki namı ülke sınırları aşan dünyaca ünlü şefin aslında çok acı bir hikayesi var. Meğer Mehmet Şef sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırmış.

            Hayatının dönüm noktası olan mutfak kazası sonrası 3 parmağını kaybeden Mehmet Şef bu konu hakkında hiç konuşmamış ve bunun duyulmasını pek istememiş.

            Aslen Bolulu olan 45 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, bu kaza sonrasında pes etmemiş bir isim.
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            Haberler Magazin Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı! Masterchef jürisi meraktan herkesin saç baş yolduğu şeyi sonunda açıkladı
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