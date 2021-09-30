Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı! Masterchef jürisi meraktan herkesin saç baş yolduğu şeyi sonunda açıkladı... Dört sezondur art arda yayınlanmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyeliklerini ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstlendi. Bu isimlerden Mehmet Yalçınkaya hakkında ortaya çıkan o gerçek ile hayranlarının o merakına son verdi. MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, katıldığı programda neden her yemeğe şeker attığını açıkladı.
Masterchef yarışma programında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşenle 2. sayfa' programının konuğu oldu.
Şef, katıldığı programda neden her yemeğe şeker attığını açıkladı.