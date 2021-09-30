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    • Magazin
    • 30.09.2021 10:43
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    • 30.09.2021 10:43
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    Demet Özdemir öyle bir şey giydi ki görenlerin gözlerini kanatan cinsten! Oğuzhan Koç'la aşkı Acun Ilıcalı projesi denen Demet...

    Son dönemin popüler yıldızlarından biri olan Demet Özdemir hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İtalyan basının yer alan haberlere göre sevgilisi Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşk sahteydi ve Acun Ilıcalı'nın hatrına, Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durağanlığı kırmak adına yapılan bir projeydi. Çiftten bu iddialara yanıt gelmedi. Bu iddiaların ardından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti alışverişte el ele görüntülendi. Demet Özdemir kıyafet seçimi ise tüm bildiklerinizi unutturacak cinsten. Demet Özdemir tarzı hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. İşte haberin detayları...

    Demet Özdemir öyle bir şey giydi ki görenlerin gözlerini kanatan cinsten!

    Demet Özdemir öyle bir şey giydi ki görenlerin gözlerini kanatan cinsten! Oğuzhan Koç'la aşkı Acun Ilıcalı projesi denen Demet... Yer aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren, dizilerinin yayınlandığı ülkelerde de hatrı sayılır bir hayran kitlesi edinen Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendi. Haklarında 'ilişkileri sahte' iddiaları ortaya atılan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, mutluluk pozları verirken, Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyada yerden yere vuruldu.

    Son günlerde hem aşk hem de iş hayatında yüzü gülen genç oyuncu Demet Özdemir'in her yaptığı her giydiği olay oluyor. Oğuzhan Koç ile yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Demet Özdemir sevgilisi ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Kıyafeti ise takipçilerini ikiye böldü.

    Son olarak TV8 ekranlarında Dogduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan güzel oyuncu Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Oyunculuğunun, danslarının yanı sıra tarzı ve kıyafetleri ile de beğenilen Özdemir, AVM çıkışı sevgilisi Oğuzhan Koç ile görüntülendi.

        Öğle saatlerinde AVM'ye gelen ve bir restoranda yemek yiyen gözde çiftin eğlenceli ve keyifli halleri dikkat çekti. Fakat Demet Özdemir'in tercih ettiği kıyafet ve kombini yine sosyal medyanın diline düştü.

        Geçtiğimiz günlerde de fiyatı 2600 lira olan yeşil hırkası ile poz veren Demet Özdemir'in bu iddialı paylaşımı kısa sürede ve 1.394.270 beğeniye ulaşmıştı.

        Oğuzhan Koç ile AVM'den çıkarken basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan çift etrafına neşe saçarken Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçileri tarafından 'Geceligin üstüne kazak geçirmiş gibi duruyor' yorumları alan bu seçime ilginç yorumlar yağdı.

            -Allahım gözlerim kanadı bu mu tarz

            - Keşke kör olaydık bunu görmemeydik

            - Geceligin ustune kazak gecirmis gibi buldum! Moda diye saçma sapan giyiniyorlar. Moda yakişandir insana.

            - Hiç olmamış gecelik mi o öyle

            Öte yandan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşkı hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

            İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşkı reklam ilişkisinden ibaretti.

                Acun Ilıcalı'nın ricası üzerine Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la sevgiliymiş gibi davranmayı kabul etti. Amaç ise Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek. Çiftten ve Acun Ilıcalı'dan konuya dair herhangi bir açıklama ise gelmedi.

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                Haberler Magazin Demet Özdemir öyle bir şey giydi ki görenlerin gözlerini kanatan cinsten! Oğuzhan Koç'la aşkı Acun Ilıcalı projesi denen Demet...
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