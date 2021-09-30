Demet Özdemir öyle bir şey giydi ki görenlerin gözlerini kanatan cinsten! Oğuzhan Koç'la aşkı Acun Ilıcalı projesi denen Demet...

Son günlerde hem aşk hem de iş hayatında yüzü gülen genç oyuncu Demet Özdemir'in her yaptığı her giydiği olay oluyor. Oğuzhan Koç ile yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Demet Özdemir sevgilisi ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Kıyafeti ise takipçilerini ikiye böldü.