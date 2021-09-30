Demet Özdemir öyle bir şey giydi ki görenlerin gözlerini kanatan cinsten! Oğuzhan Koç'la aşkı Acun Ilıcalı projesi denen Demet... Yer aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren, dizilerinin yayınlandığı ülkelerde de hatrı sayılır bir hayran kitlesi edinen Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendi. Haklarında 'ilişkileri sahte' iddiaları ortaya atılan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, mutluluk pozları verirken, Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyada yerden yere vuruldu.
Son günlerde hem aşk hem de iş hayatında yüzü gülen genç oyuncu Demet Özdemir'in her yaptığı her giydiği olay oluyor. Oğuzhan Koç ile yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Demet Özdemir sevgilisi ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Kıyafeti ise takipçilerini ikiye böldü.
Son olarak TV8 ekranlarında Dogduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan güzel oyuncu Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Oyunculuğunun, danslarının yanı sıra tarzı ve kıyafetleri ile de beğenilen Özdemir, AVM çıkışı sevgilisi Oğuzhan Koç ile görüntülendi.