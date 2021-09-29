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    • Magazin
    • 29.09.2021 11:10
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    • 29.09.2021 11:10
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    Survivor başlamadan kavgası başladı 'Ayşe yeteneksiz Poyraz kötü!' All Star 2022'ye katılacak Seda Ocak demediğini bırakmadı

    Survivor All Star 2022'nin başlamasına aylar var ancak kavgası şimdiden başladı... TV 8'de Ocak 2022'de izleyici karşısına çıkması beklenen Survivor All Star'a kimler katılacak, kadroda kimler olacak merak edilirken, All Star'a katılacağı iddia edilen ve Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Seda Ocak'tan sosyal medyayı sallayan açıklamalar geldi. Seda Ocak'ın hedefinde ise Survivro 2021'e damgasını vuran iki isim, Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz vardı. İşte Seda Ocak'ın sosyal medyayı sallayan o sözleri.

    Survivor başlamadan kavgası başladı

    Survivor başlamadan kavgası başladı 'Ayşe yeteneksiz Poyraz kötü!' All Star 2022'ye katılacak Seda Ocak demediğini bırakmadı... TV 8'in ve Acun Ilıcalı'nın gözde programı Survivor, 2022 sezonunda All-Star formatında ekrana gelecek ve Survivor tarihine damgasını vuran isimler bir kez daha boy gösterecek. Oldukça renkli ve rekabetin kıran kırana geçmesi beklenen Survivor All-Star daha şimdiden bekleneni veriyor. Öyle ki, Survivor All-Star'a katılacağı iddia edilen o ismin, Survivor 2021'de yarışan Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz hakkında söyledikleri yenir yutulur cinsten değil.

    Survivor 2019 'da yarışan ve ikinci olan Seda Ocak'tan sosyal medya hesabından olay sözler.

    Survivor tarihine damga vuran kadın yarışmacılardan biri olan ve Survivor All-Star 2022'ye katılacağı iddia edilen Seda Ocak'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar sosyal medyaya damgasını vurdu.

        Seda Ocak'ın hedefinde ise Survivor 2021'e damgasını vuran 2 isim, Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz vardı.

        Seda Ocak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Survivor 2021 yarışmacılarından Ayşe Yüksel içinde 'yeteneksiz', Yiğit Alp Poyraz hakkında da 'performansı çok kötüydü, benim gözümde bir değeri yok performanaslarının' sözlerini kullandı.

        Seda Ocak bu sözleri sonrası deyimi yerindeyse sosyal medyada tefe kondu.

            SEDA OCAK KİMDİR?

            Eski yarışmacılardan Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, 34 yaşında ve aslen Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenör olan başarılı sporcunun iki çocuğu vardır. Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi.

            Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.

            Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor,

            "Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık.
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                Haberler Magazin Survivor başlamadan kavgası başladı 'Ayşe yeteneksiz Poyraz kötü!' All Star 2022'ye katılacak Seda Ocak demediğini bırakmadı
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