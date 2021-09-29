Meedo'nun dediği kadar varmış Şeyma Subaşı'nın kolye göstermek için bir amuda kalkmadığı kaldı 'tamam anladık kolyen pahalı'... Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı, son paylaşımları ile "Gösteriş kokan hareketler" yorumlarının hedefi oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın pahalı kolyesi ile ilginç pozları...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, öyle pozlar verdi ki sosyal medyanın gündemi haline geldi. Birçok sosyal medya kullanıcı Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı için "Kendisini rezil etmiş! Şekilden şekle girmiş. Bir yerin ağrıyacak! Anladık zenginsin" yorumlarını arka arkaya yaptılar. Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz aylarda bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Şeyma Subaşı, daha sonra ise sevgilisi Meedo ile ayrıldığını duyurmuştu. Sadece 20 gün içerisinde evlenme, hamilelik, ayrılma haberini veren Şeyma Subaşı, daha sonra ise yeniden barışma haberini duyurmuştu.