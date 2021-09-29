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    • Magazin
    • 29.09.2021 17:09
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    • 29.09.2021 17:09
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    Meedo'nun dediği kadar varmış Şeyma Subaşı'nın kolye göstermek için bir amuda kalkmadığı kaldı 'tamam anladık kolyen pahalı'

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından paylaştığı videoda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliği hakkında "Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?" sözleri ile kafaları karıştıran Şeyma Subaşı son olarak sevgilisinin kendisine hediye ettiği 480 bin dolarlık kolyesi ile boy gösterdi. Ancak Şeyma Subaşı'nın kolyesiyle çektiği fotoğraflarda sergilediği hareketler sosyal medyanın alay konusu oldu.

    Şeyma Subaşı’ndan gösteriş kokan pozlar!

    Meedo'nun dediği kadar varmış Şeyma Subaşı'nın kolye göstermek için bir amuda kalkmadığı kaldı 'tamam anladık kolyen pahalı'... Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı, son paylaşımları ile "Gösteriş kokan hareketler" yorumlarının hedefi oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın pahalı kolyesi ile ilginç pozları...

    Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, öyle pozlar verdi ki sosyal medyanın gündemi haline geldi. Birçok sosyal medya kullanıcı Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı için "Kendisini rezil etmiş! Şekilden şekle girmiş. Bir yerin ağrıyacak! Anladık zenginsin" yorumlarını arka arkaya yaptılar. Peki, neler oluyor?

    Geçtiğimiz aylarda bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Şeyma Subaşı, daha sonra ise sevgilisi Meedo ile ayrıldığını duyurmuştu. Sadece 20 gün içerisinde evlenme, hamilelik, ayrılma haberini veren Şeyma Subaşı, daha sonra ise yeniden barışma haberini duyurmuştu.

        Milyonları şok içerisinde bırakan Şeyma Subaşı, şimdi ise sosyal medya hesabı üzerinden milyarlık kolyesini göstermek için öyle şeyler yaptı ki, milyonlarca takipçisi şok oldu.

        Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yerini alan Şeyma Subaşı, hem sevgilisiyle hem de kendi özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlar yapıyor. Paylaşım yapmadığı gün sayısı yok denecek kadar azken; şimdi Şeyma Subaşı'ndan skandal bir paylaşım geldi. Boynundaki kolye için birçok poz veren Şeyma Subaşı dikkatleri üzerine çekti. İşte Şeyma Subaşı'ndan gelen o paylaşımlar…

        Sosyal medyada paylaşım yaparak; Mısırlı sevgilisi Meedo'yu etiketleyen Şeyma Subaşı, "Seninle her randevuya çıkışımızda şaşırtıcı anlar yaşıyoruz. Her şey hakkında konuşabiliyoruz.

            Yaşam ve diğer her şey hakkında sonsuz derin konuşmalar" yorumunda bulundu. Kısa sürede 200 bini aşkın beğeni alan Şeyma Subaşı'nın boynundaki kolyenin değerinin ise 480 bin dolar olduğu iddia edildi.

            Kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşımının ardından ise Şeyma Subaşı'ya "Anladık kolyen var! Anladık zenginsin! Bir yerin ağrıyacak! Kendine bu kadar eziyet etme" yorumları arka arkaya geldi. Şeyma Subaşı'nın boynundaki kolyenin Mısırlı iş adamı Meedo tarafından hediye edildiği ise söylentiler arasında yerini alıyor!

            Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yerini alan Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımına sevenlerinden ise binlerce yorum ve beğeni geldi.
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                Haberler Magazin Meedo'nun dediği kadar varmış Şeyma Subaşı'nın kolye göstermek için bir amuda kalkmadığı kaldı 'tamam anladık kolyen pahalı'
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