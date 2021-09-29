Masterchef'ten elendi gemileri yaktı Tunahan Ak kimin eleneceğini ifşaladı! Elenmeyi hazmedemedi TV 8'i ve Acun Ilıcalı'yı kızdırdı

Tahsin Küçük, eleme potasına Emre Büber'i gönderdi. Tercihini yaptığı esnada yaptığı açıklamada ise 'tarih tekerrür mü ediyor' sözlerine yer verdi. O görüntüleri Instagram'ının hikaye bölümünde paylaşan Tunahan Ak şu sözlere yer verdi:

'Tarih tekerrür mü ediyor yoksa kişi kalbinin ekmeğini mi yiyor bilmiyorum. Boşver arkadaşım, kim ne yerse yesin bize afiyet olsun demek düşer.'

Bu sözler Emre Büber'e mi diyer merak edilirken, Tunahan Ak bu kez de Twitter'da aldı sazı eline.