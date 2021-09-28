Plastik cerrahi sağ olsun Hande Erçel'in estetiksiz hali harıl harıl doktor arattırıyor! Hande parayı bulunca yüzü değiştirmiş

Asıl üne 2015-2016 sezonunda rol aldığı Güneşin Kızları dizisinin Selin Yılmaz Mertoğlu'su ile kavuşan Erçel, bu diziden itibaren hep başrollerde oynadı. 2016-2017 sezonunda Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile bir kez daha seyircisinin onayını alan Hande Erçel, bu dizinin ardından önce Siyah İnci, sonra Halka, ardından da Azize olarak ekranlara geldi. Ancak Erçel'in hiçbir karakteri estetiksiz hali kadar dikkat çekmedi!