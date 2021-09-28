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    • Magazin
    • 28.09.2021 16:34
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    • 28.09.2021 16:58
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    Plastik cerrahi sağ olsun Hande Erçel'in estetiksiz hali harıl harıl doktor arattırıyor! Hande parayı bulunca yüzü değiştirmiş

    Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı anılan Erçel bir süre iddiaları reddetse de aşk kısa bir sonra kesinleşmişti. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Sadece Erçel kardeşler değil, Gamze Erçel'in dünyalar tatlısı kızı Mavi de fenomen. Gözler bu kadar üstlerinde olunca gün geçmiyor ki yeni bir şey çıkmasın haklarında. Onlardan biri de sosyal medyadaki bu video oldu. Bunun Adı Evrim adlı bir sosyal medya hesabında yayınlanan bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

    Hande Erçel’in estetiksiz hali harıl harıl doktor arattırıyor!

    Plastik cerrahi sağ olsun Hande Erçel'in estetiksiz hali harıl harıl doktor arattırıyor! Hande parayı bulunca yüzü değiştirmiş... Şimdilerin aranan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerek kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla her daim olay olan Hande Erçel'in yıllar öncesine ait bazı görüntüleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri 'parayı bulunca yeniden doğmuş' yorumları yapıldı.

    Ekranların beğenilen kadın oyuncuları arasına adını geçtiğimiz yıllarda yazdıran Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin finalinden bu yana kendisini tatile attı.

    Uzunca bir süre ailesi ve arkadaşları ile tatil yapan Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'den de bir müddet uzak kaldı.

    Şimdilerde yeni sezon projeleri için kolları sıvamaya başlayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise, oyuncunun gündemini bir anda alt üst etti! Peki, Hande Erçel'in estetiksiz hali nasıldı? Hande Erçel'in doğal hali nasıl? İşte, detaylar…

        Sempatik tavırları ile seyircisinin gönlünde taht kuran Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam ederken, bir yandan da ününe ün kattı.

        2012 yılında Azerbaycan'da yapılan bir güzellik yarışmasında ikinciliği kapan Hande Erçel, oyunculuk sektörüne adım atmak için teklifler almaya başladı. Oyunculuğa ilk kez 2012-2013 yılında rol aldığı Tatar Ramazan dizisi ile başlayan Hande Erçel'in o günlerini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi!

        İlk dizisinin ardından 2013-2014 sezonunda Çalıkuşu dizisinin Zahide'si olarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Hande Erçel, ardından Çılgın Dersane Üniversitede dizisinin Meryem'i, sonra da Hayat Ağacı dizisinin Selen'i olarak ekranlara geldi.

            Asıl üne 2015-2016 sezonunda rol aldığı Güneşin Kızları dizisinin Selin Yılmaz Mertoğlu'su ile kavuşan Erçel, bu diziden itibaren hep başrollerde oynadı. 2016-2017 sezonunda Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile bir kez daha seyircisinin onayını alan Hande Erçel, bu dizinin ardından önce Siyah İnci, sonra Halka, ardından da Azize olarak ekranlara geldi. Ancak Erçel'in hiçbir karakteri estetiksiz hali kadar dikkat çekmedi!

            Ekranlara en son sevgilisi Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle kendisine hayran bırakan Hande Erçel, ekranlara geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine veda etti.

            Doğal hali ile dinlendiği günlerde yeniden gündeme gelen Hande Erçel, herkesin ağzını açık bıraktı. Estetik olduğu ortaya çıkan Hande Erçel'in Hollywood yanağı yaptırdığı, yanak içlerindeki yağı aldırdığı, çene botoxu yaptırdığı ve biraz da dudağına dolgu yaptırdığı ortaya çıktı.
                Sokakta oyun bir başka güzel!
                Haberler Magazin Plastik cerrahi sağ olsun Hande Erçel'in estetiksiz hali harıl harıl doktor arattırıyor! Hande parayı bulunca yüzü değiştirmiş
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