Plastik cerrahi sağ olsun Hande Erçel'in estetiksiz hali harıl harıl doktor arattırıyor! Hande parayı bulunca yüzü değiştirmiş... Şimdilerin aranan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerek kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla her daim olay olan Hande Erçel'in yıllar öncesine ait bazı görüntüleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri 'parayı bulunca yeniden doğmuş' yorumları yapıldı.
Ekranların beğenilen kadın oyuncuları arasına adını geçtiğimiz yıllarda yazdıran Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin finalinden bu yana kendisini tatile attı.
Uzunca bir süre ailesi ve arkadaşları ile tatil yapan Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'den de bir müddet uzak kaldı.
Şimdilerde yeni sezon projeleri için kolları sıvamaya başlayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise, oyuncunun gündemini bir anda alt üst etti! Peki, Hande Erçel'in estetiksiz hali nasıldı? Hande Erçel'in doğal hali nasıl? İşte, detaylar…