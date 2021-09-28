Mehmet Yalçınkaya'nın başına öyle bir felaket geldi ki bu Masterchef'in de felaketi demek! TV 8'i bırakıyor doğruca evine dönüyor... Masterchef'in jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı... Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacının yer aldığı Masterchef'in 4 sezondur jüri üyeliğini yapan Mehmet Yalçınkaya'nın akıbetiyle aynı zamanda yarışmadaki akıbeti de belli olacak.. İşte ortaya atılan o flaş iddia...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk bölümünden beri yer alan Mehmet Yalçınkaya, dengelerin değişmesine neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen Mehmet Yalçınkaya'dan bir açıklamanın gelmemesi ise hayranlarını daha çok üzdü.
Mehmet Şefin böyle bir olayla gündeme gelmesi ise "Adam ne kadar güçlü hiç göstermiyor" sözlerini dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…