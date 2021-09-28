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    • Magazin
    • 28.09.2021 13:32
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    • 28.09.2021 13:32
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    Mehmet Yalçınkaya'nın başına öyle bir felaket geldi ki bu Masterchef'in de felaketi demek! TV 8'i bırakıyor doğruca evine dönüyor

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya depremi yaşanıyor... Masterchef'in hem ser hem de babacan şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'dan oluşan jürinin 3'sü olan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların karşısında en çok ter döktüğü isim. Ancak iddialara göre derhal evine gönderebilir. Dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya hakkında ortaya atılan bu iddia aynı zamanda Masterchef'in kaderini de belirleyecek.

    Mehmet Yalçınkaya hakkında şoke eden iddia

    Mehmet Yalçınkaya'nın başına öyle bir felaket geldi ki bu Masterchef'in de felaketi demek! TV 8'i bırakıyor doğruca evine dönüyor... Masterchef'in jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı... Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacının yer aldığı Masterchef'in 4 sezondur jüri üyeliğini yapan Mehmet Yalçınkaya'nın akıbetiyle aynı zamanda yarışmadaki akıbeti de belli olacak.. İşte ortaya atılan o flaş iddia...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk bölümünden beri yer alan Mehmet Yalçınkaya, dengelerin değişmesine neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen Mehmet Yalçınkaya'dan bir açıklamanın gelmemesi ise hayranlarını daha çok üzdü.

    Mehmet Şefin böyle bir olayla gündeme gelmesi ise "Adam ne kadar güçlü hiç göstermiyor" sözlerini dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

        Sevilerek takip edilen yarışmada büyük emekleri olan Mehmet Şefin yerine ise kısa süreliğine Nusret'in geleceği yönünde çıkan iddialar ortalığın tamamen karışmasına neden oldu.

        İddialara göre Mehmet Şefin en yakınlarından birisi koronavirüse yakalandı ve Mehmet Şef adeta yıkıldı. Görenleri derinden üzen bu durum dengelerinde değişmesine neden oldu.

        Milyonları yıkan bu acı haber sosyal medyada sallanırken; Mehmet Şefin ise Azerbaycan'da olduğu resmen görüldü. Bununla birlikte çıkan iddiaların yalan olduğu düşünülmeye başlandı.

            Görenlerin nefesini kesen bu olayın ardından Mehmet Şeften ise bir açıklanma bekleniyor.

            Sevilen şeflerin arasında yerini alan Mehmet Yalçınkaya bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise görülmüştü. Bunun üzerine birçok kişi bu çekimlerin stokta olduğunu iddia ederek Mehmet Şefin derin bir üzüntü yaşadığını iddia etti.

            Mehmet Yalçınkaya'nın hemen yanında Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. İstanbul'a gidip gitmeyeceği bilinmeyen Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
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            Haberler Magazin Mehmet Yalçınkaya'nın başına öyle bir felaket geldi ki bu Masterchef'in de felaketi demek! TV 8'i bırakıyor doğruca evine dönüyor
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