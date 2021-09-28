Masterchef Burcu Önal evlere kabus oldu çöktü anne babalar çocukların gözlerini kapatıyor! Ajda Pekkan gerçeği şaşırtan Burcu... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar arasında daha şimdiden şampiyonluk adayları var. Onlardan biri de 34 yaşındaki yarışmacı Burcu Önal. Yarışmada sık sık polemiklere giren Burcu Önal şu sıralar izleyicilerin tepkilerinin odağında.
TV8 ekranlarının en sevilen yemek programı Masterchef bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Hem yarışmacıları hem de renkli kişilikleri ile Cuma akşamları hariç haftanın her günü biri birinden farklı lezzetler ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Bu sezon o kadar farklı isimler var ki tüm seyirciler kısa sürede yarışmacılara hayran oldular.
Daha ana kadroyla yarışmanın 5nci haftasındayken tüm yarışmacıların büyük bir hayran kitlesi oldu. Fakat yarışmada öyle bir isim var ki aileler dahi çocuklarına yarışmayı izletmek istemiyor.