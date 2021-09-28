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    • Magazin
    • 28.09.2021 15:21
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    • 28.09.2021 15:21
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    Masterchef Burcu Önal evlere kabus oldu çöktü anne babalar çocukların gözlerini kapatıyor! Ajda Pekkan gerçeği şaşırtan Burcu...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımların en iyiği yemeği çıkarabilmek hem de şampiyonluk için ter döktüğü yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Burcu Önal oldu. Hakkındaki Ajda Pekkan gerçeği herkesi şaşırtan Burcu Önal şu sıralar izleyicilerin tepkilerinin odağında. Sivri kişiliği ve sık sık polemiklere girmesiyle de bilinen Burcu Önal bakın neden tepki çekiyor...

    Masterchef Burcu Önal evlere kabus oldu çöktü

    Masterchef Burcu Önal evlere kabus oldu çöktü anne babalar çocukların gözlerini kapatıyor! Ajda Pekkan gerçeği şaşırtan Burcu... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar arasında daha şimdiden şampiyonluk adayları var. Onlardan biri de 34 yaşındaki yarışmacı Burcu Önal. Yarışmada sık sık polemiklere giren Burcu Önal şu sıralar izleyicilerin tepkilerinin odağında.

    TV8 ekranlarının en sevilen yemek programı Masterchef bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Hem yarışmacıları hem de renkli kişilikleri ile Cuma akşamları hariç haftanın her günü biri birinden farklı lezzetler ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Bu sezon o kadar farklı isimler var ki tüm seyirciler kısa sürede yarışmacılara hayran oldular.

    Daha ana kadroyla yarışmanın 5nci haftasındayken tüm yarışmacıların büyük bir hayran kitlesi oldu. Fakat yarışmada öyle bir isim var ki aileler dahi çocuklarına yarışmayı izletmek istemiyor.

        Masterchef Burcu resmen çocukların kabusu olmaya başladı. Aileler Masterchef varken TV8 ekranlarını kapatmaya başladı. Burcu'yu görenler gece rüyalarına girmesin diye anında ekranı kapatmaya başladı. Peki, Masterchef Burcu'dan insanlar neden korkuyor?

        Masterchef Burcu her ne kadar yarışmanın en sessiz sakin, en efendi isimlerinden bir tanesi olsa bile ekran başındakilerin yüreklerini ağızlarına getirmeye devam ediyor.

        Masterchef Burcu dişlerinden dudaklarına varana kadar her yeri estetikli nadir yarışmacılardan bir tanesi. Estetikleri ile çok öne çıkan ve yüzündeki her hattı çok belirgin bir hale getiren Masterchef Burcu yüzündeki yumuşak ifadeyi kaybetmiş ve sadece sert bir ifade takınmıştır. Özellikle gözlerine taktığı mavi lensleri sosyal medya platformlarında herkesin dikkatlerini çekmeyi başardı.

            Tüm sosyal medya artık rüyalarımıza girecek diye korku dolu sözleri dile getirdi. Mavi lensleri ile çocukların kabusu olmaya başlayan Masterchef Burcu yarışmanın en çok dikkatleri çeken isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.

            Öte yandan Burcu Önal'ın, Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıktı. Burcu Önal o günlerini böyle anlatıyor:

            'Ben dünü dünde bıraktım şefim. Bir dönem aynı evde kaldığım Ajda Pekkan bana bu konuda bir ders vermişti... Yemek bilgisi çok iyidir Ajda Hanım'ın sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim.

                Ajda Hanım'da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu'
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                Haberler Magazin Masterchef Burcu Önal evlere kabus oldu çöktü anne babalar çocukların gözlerini kapatıyor! Ajda Pekkan gerçeği şaşırtan Burcu...
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