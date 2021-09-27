İnegöl fatihi Turgut Bey hoş geldin! Pusatı kınından çıkıyor! Kuruluş Osman'da sevinç çığlıkları attıracak gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 3. sezon tanıtımında "Turgut Bey'im" seslerinin artması büyük heyecan yarattı.3. sezonu fetihlerle geçecek olan Kuruluş Osman'a bu sezon 16 yeni isim katılacak. Dizide Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı Ekim ayının başlarında başlaması beklenirken kadroya dahil olan isimler heyecan yaratacak.

ÇOK FARKLI BİR 'KURULUŞ OSMAN' GELİYOR

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.