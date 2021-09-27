İnegöl fatihi Turgut Bey hoş geldin! Pusatı kınından çıkıyor! Kuruluş Osman'da sevinç çığlıkları attıracak gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 3. sezon tanıtımında "Turgut Bey'im" seslerinin artması büyük heyecan yarattı.3. sezonu fetihlerle geçecek olan Kuruluş Osman'a bu sezon 16 yeni isim katılacak. Dizide Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı Ekim ayının başlarında başlaması beklenirken kadroya dahil olan isimler heyecan yaratacak.
ÇOK FARKLI BİR 'KURULUŞ OSMAN' GELİYOR
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.
TURGUT BEY GELİYOR
Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.
16 YENİ İSİM
Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi ünlü isimler katıldı.