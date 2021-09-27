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    • Magazin
    • 27.09.2021 21:34
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    • 27.09.2021 21:34
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    İnegöl fatihi Turgut Bey hoş geldin! Pusatı kınından çıkıyor! Kuruluş Osman'da sevinç çığlıkları attıracak gelişme

    3. sezon hazırlıklarını tamamlayan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı cumartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanın ilk dakikalarında "Turgut Bey'im" seslerinin yükselmesi heyecan yaratırken gözler yeni sezon ilk bölüme çevrildi. Bilindiği üzere 2014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i Cengiz Coşkun canlandırmıştı. Tarihte İnegöl'ü fetheden Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi döneminde fetihler yapan Turgut Alp'i kimin canlandıracağı Kuruluş Osman izleyicilerinin en merak ettiği konulardan birisi. Ekim ayında Kuruluş Osman'ın 3. sezon 65. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’da ’Turgut Bey’ heyecanı!

    İnegöl fatihi Turgut Bey hoş geldin! Pusatı kınından çıkıyor! Kuruluş Osman'da sevinç çığlıkları attıracak gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 3. sezon tanıtımında "Turgut Bey'im" seslerinin artması büyük heyecan yarattı.3. sezonu fetihlerle geçecek olan Kuruluş Osman'a bu sezon 16 yeni isim katılacak. Dizide Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı Ekim ayının başlarında başlaması beklenirken kadroya dahil olan isimler heyecan yaratacak.

    ÇOK FARKLI BİR 'KURULUŞ OSMAN' GELİYOR

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.

    TURGUT BEY GELİYOR

    Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

    16 YENİ İSİM

    Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi ünlü isimler katıldı.

        ÜÇÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

        Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı.

        YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU

        Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

            400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.

            "SEYİRCİ BAMBAŞKA BİR KURULUŞ OSMAN İZLEYECEK"

            Yeni sezon için geri sayım sürerken, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen 'Kuruluş Osman'ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ; uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirtti.

            Bozdağ ayrıca "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz. "Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek" diyerek yeni sezonla ilgili ipuçları verdi.
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