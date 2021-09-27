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    • Magazin
    • 27.09.2021 10:47
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    • 27.09.2021 10:57
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    Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar anne oldu! İşte Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ'ın bebeğinin adı

    Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında gıda sektöründe faaliyet gösteren HD Group’un veliahtı Kaan Demirağ ile evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini sosyal medya hesabından vermişti. Çift, bugün sabah saatlerinde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Alkoçlar, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Güzel anne, oğluna verdiği ismi de açıkladı. İşte Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın oğullarının ismi...

    Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar anne oldu!

    Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar anne oldu! İşte Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ'ın bebeğinin adı... Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Aslışah Alkoçlar (28) ile iş insanı Kaan Demirağ (37), şubat ayında dünya evine girmişti. Çift, bugün sabah saatlerinde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Anne olduğunu sosyal medya hesabından duyaran Aslışah Alkoçlar ayrıca oğullarının adını da bu paylaşımla duyurmuş oldu.

    Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu.

    Çift, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

        Hamilelik döneminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alkoçlar, müjdeli haberi de yine Instagram hesabından verdi.

        DÜN DOĞUM YAPTI

        Kaan ve Aslışah Demirağ çiftinin ilk bebekleri dün dünyaya geldi.

        OĞLUNUN İSMİNİ AÇIKLADI

        Bebeğine Cem adını veren Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumuz Cem Demirağ 26.09.2021'de doğdu.

            Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

            Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı...

            ASLIŞAH ALKOÇLAR HAKKINDA

            Aslışah Alkoçlar, 1993'te İzmir'de doğdu. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası iş insanı Ender Alkoçlar'dır. Alkoçlar, Londra'da ekonomi üzerine eğitim aldı.
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                Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar anne oldu! İşte Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ'ın bebeğinin adı
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