Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı'nın projesi iddiaları sonrası suları fokurdatan hamle! Acun Ilıcalı eski aşkıyla...

2021 yılının başlarına damgasını vurmuştu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı... Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile eski sevgilisi Oğuzhan Koç'un uzun süredir dedikodusu dönen ancak bir türlü resmiyete dökülmeyen ilişkisi bir Alaçatı tatilinde birlikte görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz aylarına da sık sık çıktıkları tatillerle damgasını vuran Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Ve bu iddiaların hemen ardından Acun Ilıcalı'dan gelen bir paylaşım kafaları iyiyden iyiye karıştırdı.
Yazın birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu anlarını sosyal medya sayfalarından sık sık paylaştılar. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı.
Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım etti öne sürüldü.