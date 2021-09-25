Harap eden sonla ciğerleri parçalayacak! Bir Zamanlar Çukurova'da bir yıkan bir de mutlu eden olay! Heyecanlandıran gelişmelerin peş peşe yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da herkesi umutlandıran bir olay oldu. Son bölümde Demir'in yüzüğünün bulunması ve Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor" sözleri dikkat çekti. Bu olay Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor ihtimalini düşündürdü. Yeni sezonun ilk bölümünde doktor Ümit'i canlandıran Hande Soral veda etti ve İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Son olarak kulislerde sık sık gündeme getirilen bir iddia şok etkisi yaratacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Kerem Alışık'ın diziye veda edeceği iddiası izleyicileri üzdü.

MURAT ÜNALMIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeni bölüm fragmanında Demir'in yüzüğünün bulunması ve Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor" sözleri dikkat çekti. Bu olay Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor ihtimalini düşündürdü.