Alparslan Büyük Selçuklu'da ayrılık kol geziyor! 2. sezonda öyle bir isim geliyor ki herkes şaşkın... 1. sezonunda heyecanın dorukta olduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yepyeni bir kadroyla ekranlarda olacak. Projenin oyuncu kadrosu, ismi ve senaryosu da dahil olmak üzere her şeyi değişiklik yaşandı. Dizi, Türk tarihinin efsane ismi Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen ayın son günlerinde sete çıkan diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Temponun yüksek olacağı Alparslan Büyük Selçuklu'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Esila Umut ve Gizem Karaca katıldı. Projede bir ismin daha vedası çok konuşuldu.

ŞOK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.