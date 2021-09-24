Masterchef'te kaşık atma vakası Somer Sivrioğlu Eren'e attı 'ilk defa' dedi! Bir kızı var dünyalar tatlısı Eren Kaşıkçı ve eşi

MasterChef Türkiye 2021'de beşinci haftada son dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. Dış çekimde oynanan dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha dokunulmazlık için mutfağa girdi.

Mavi takımda eleme adayları dışındaki altı yarışmacı, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, bu oyunda ana ürün olarak patates verdi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre tanındı.