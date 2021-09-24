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    • Magazin
    • 24.09.2021 09:50
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    • 24.09.2021 09:50
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    Masterchef'te kaşık atma vakası Somer Sivrioğlu Eren'e attı 'ilk defa' dedi! Bir kızı var dünyalar tatlısı Eren Kaşıkçı ve eşi

    4 sezonluk Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef'te önceki akşam oldukça erken bir kaşık atma olayı yaşandı. Olayın muhattapları ise Somer Sivirioğlu ile Eren Kaşıkçı. Masterchef'in 'kızıl sakal' lakaplı yarışmacısı Eren Kaşıkçı yeteneğini bir kez daha konuşturdu ve kendisine kaşık attırdı. Günün en çok merak edilen ismi olan Eren Kaşıkçı hakkında ortaya çıkan detaylar ise herkesi şaşırttı. Eren Kaşıkçı'nın eşi ve çocuğuyla olan fotoğrafları ise yürekleri ısıttı.

    Masterchef’te kaşık atma vakası

    Masterchef'te kaşık atma vakası Somer Sivrioğlu Eren'e attı 'ilk defa' dedi! Bir kızı var dünyalar tatlısı Eren Kaşıkçı ve eşi... Masterchef'in bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası Eren Kaşıkçı hakkında her şey araştırılıyor. Oldukça başarılı bir yemek yapan Eren Kaşıkçı, şeflere kaşık attırdı. Eren'in yemeğine kaşık atan Somer Sivrioğlu "Dört sezondur ilk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz" açıklamasında bulundu. Peki, MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli?

    MasterChef Türkiye 2021'de beşinci haftada son dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. Dış çekimde oynanan dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha dokunulmazlık için mutfağa girdi.

    Mavi takımda eleme adayları dışındaki altı yarışmacı, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, bu oyunda ana ürün olarak patates verdi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre tanındı.

    "HİÇ BU KADAR ERKEN KAŞIK ATMADIK"

    Süre bitiminde şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Kritik tadım sonrasında şefler, yarışmacıları hazırladıkları yemekler için tebrik etti. Altı isim arasında gecenin en iyi tabağını çıkaran Eren oldu.

    Şef Sivrioğlu, yemeğini çok beğendiği Eren için kaşık attı. Somer şef, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren için "Biraz küçük ve erken bir başlangıç. Ama 4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık. Şimdilik çay kaşığı ama bu iş büyür" diyerek yarışmacıyı takdir etti.

        MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMA NE DEMEK?

        MasterChef Türkiye'de şeflerin kaşık atması, yarışmacılara karşı gösterdikleri başarılarını ifade eden harekettir. Kaşık atmak aşçılıkta, yemekte hiçbir sorun, eksik olmadığını ve yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir. Şef tarafından kaşık atılması, 'Benim sana öğretecek bir şeyim yok' anlamına gelir.

        MasterChef yarışmacılarından olan Eren merak edilen isimlerden biri oldu. MasterChef Eren ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Başarılı yarışmacı bu hafta mavi takımda yer alıyor. 1989 doğumlu olan Eren Kaçıkçı, Kırıkkale doğumludur ve aslen Tokatlıdır.

        MASTERCHEF EREN KİMDİR?

        1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır.

            Yarışmaya Gökçeada'dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

            19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı.

            MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.
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                Haberler Magazin Masterchef'te kaşık atma vakası Somer Sivrioğlu Eren'e attı 'ilk defa' dedi! Bir kızı var dünyalar tatlısı Eren Kaşıkçı ve eşi
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