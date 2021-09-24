Masterchef Şükrü çıka çıka bakın kim çıktı artık torpil iddiaları su götürmez! Meğer Şükrü Özsarı ve Masterchef Emir Elidemir... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'e yarışmacılar torpille mi geliyor? Bugüne kadar pek çok yarışmacının farklı farklı yerlerden Masterchef'le bağıntılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez özneler Masterchef 2021 Şükrü Özsarı ve Masterchef 2020 yarışmacısı Emir Elidemir. İşte kafaları karıştıran o fotoğraflar.