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    • 24.09.2021 16:39
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    • 24.09.2021 16:40
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    Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef'ten çıktı! 18 yıllık evliliğini onun aşkına bitirmişti artık saklamak yok

    Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Arada 2 yıl geçti. Ve Somer Sivrioğlu'nun gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef dünyasından bir isim...

    Masterchef Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi yine Masterchef’ten çıktı!

    Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef'ten çıktı! 18 yıllık evliliğini onun aşkına bitirmişti artık saklamak yok... Ekranların sevilen programı Masterchef'in jürisi olan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı. Aradan 2 yıl geçti ve sonunda Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Pınar görüntülendi.

    MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, yarışmada olduğu kadar özel hayatıyla da epey dikkat çekiyor.

    18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldatan Somer Şef'in yasak aşkı ile olan fotoğrafları gün yüzüne çıkınca eşi Aslı Sivrioğlu hemen boşanma davası açmıştı.

    "Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.

        İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." diye açıklama yapmıştı Aslı Sivrioğlu.

        Masterchef editörlerinden Pınar Kızılkaya ile Hazer Şef'in mekanında görüntülenen Somer Şef ise bu konuda sessizliğini korumuştu.

        Öte yandan Pınar Kızılkaya'nın eski eşi de "Olayı öğrenir öğrenmez soluğu mahkeme kapasında aldım ve eski eşim Pınar Hanım ile 2018 senesinin Aralık ayında yollarımızı ayırdık. Benim için o defter artık kapandı. Adımın o şahıslarla anılmasını istemiyorum." demişti.

            'KENDİSİ KIZ ARKADAŞIM'

            Aradan 2 yıl geçti, Somer Sivrioğlu , uğruna eşini aldattığı sevgilisi Pınar Kızılkaya ile görüntülendi. Beraber yürüyüş yaparken görüntülendikten sonra Somer Sivrioğlu'ndan ilk kez açıklama geldi.

            Ünlü şef, yanındaki kadını soran gazetecilere, "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik" açıklamasında bulundu.

            50 yaşındaki Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.
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            Haberler Magazin Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef'ten çıktı! 18 yıllık evliliğini onun aşkına bitirmişti artık saklamak yok
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