Kanlısı Aleyna Kalaycıoğlu'na rakip oldu Survivor sonrası şarkıcılık modası! Sancakay Morgül bakın kim çıktı Poyraz'a aşık olmuştu... Survivor 2021 sonrası neredeyse herkes şarkıcı çıkıyor. Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu sonrasında sürpriz bir isim de müzik kariyerine ilk adımını attı ve sessiz sedasız şarkı çıkardı. Yarışmaya erken veda eden Sancakay Ilım Morgül, yarışmada olmamasına rağmen yarışmaya etki eden isimlerden biri olmuştu. Kanlısı Aleyna Kalaycıoğlu'na rakip olan Sancakay Ilım Morgül bakın kim çıktı. İşte detaylar...