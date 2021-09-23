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    • Magazin
    • 23.09.2021 19:44
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    • 23.09.2021 19:47
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    Esra Erol’da büyük itiraf! Gizem Yangöz ‘kadın tüccarı’ iddialarına yanıt verdi eşi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına Gizem Yangöz’ün itirafı damga vurdu. 2, 3, 5 yaşlarında ve 7 aylık olan 4 çocuğu evde yalnız bırakarak Hakan Küçükbaltacıoğlu’nun yanına giden Gizem Yangöz, eşi Onur Yangöz ile canlı yayında yüzleşti. Akılalmaz bir iddiada bulunan Gizem Hanım, “Hakan için kadın tüccar diyorlar. Beni esas kocam mağdur etti, Hakan korudu” dedi. İşte detaylar...

    Esra Erol’da büyük itiraf!

    28 yaşındaki Onur Yangöz, eşi Gizem Yangöz'ün 2, 3, 5 yaşlarında ve 7 aylık olan 4 çocuğu evde yalnız bırakarak Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun yanına gittiğini söylemişti. Eşinin eve dönmesini isteyen Onur Yangöz, Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti.

    Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun yanına gittiğini doğrulayan Gizem Yangöz, bugünkü canlı yayında eşi Onur Yangöz ile yüzleşti.

    Gizem Hanım, Hakan Bey'in kadın tüccarlığı yapmadığını, asıl eşinin kadın tüccarlığı yaptığını iddia ederek herkesi şoke etti.

    Elinde çiçekle stüdyoya gelen Onur Bey ise eşinin Hakan Bey tarafından kandırıldığını öne sürdü. Esra Erol kendisine çok fazla ihbar geldiğini söyledikten sonra Gizem Hanım, Hakan Bey'in alkol masasında eşi ile tanıştığını ifade etti.

        Gizem Hanım dün Murat Bey ile kaldığını, Ozan Bey'in de evli olduğunu ve Hakan Bey'in en yakın arkadaşı olduğunu, kaçtıktan sonra Ozan Bey, eşi ve kendisi beraber kaldıklarını dile getirdi.

        Avukat Hülya Hanım yayının yarısının biplendiğine dikkat çekip Gizem Hanım'ın iddiaları mahkemede de belirtip belirtmediğini sordu. Gizem Hanım Çağlayan adliyesine bunları beyan ettiğini söyledi.

        Gizem Hanım, Hakan Bey'in yayına çıkmasını kendisinin istemediğini, ihbarların gelebileceğini ancak Hakan Bey'den bir şey görmediğini iddia etti.
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            Haberler Magazin Esra Erol’da büyük itiraf! Gizem Yangöz ‘kadın tüccarı’ iddialarına yanıt verdi eşi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi
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