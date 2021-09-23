Esra Erol’da büyük itiraf! Gizem Yangöz ‘kadın tüccarı’ iddialarına yanıt verdi eşi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi

28 yaşındaki Onur Yangöz, eşi Gizem Yangöz'ün 2, 3, 5 yaşlarında ve 7 aylık olan 4 çocuğu evde yalnız bırakarak Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun yanına gittiğini söylemişti. Eşinin eve dönmesini isteyen Onur Yangöz, Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti.
Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun yanına gittiğini doğrulayan Gizem Yangöz, bugünkü canlı yayında eşi Onur Yangöz ile yüzleşti.
Gizem Hanım, Hakan Bey'in kadın tüccarlığı yapmadığını, asıl eşinin kadın tüccarlığı yaptığını iddia ederek herkesi şoke etti.
Elinde çiçekle stüdyoya gelen Onur Bey ise eşinin Hakan Bey tarafından kandırıldığını öne sürdü. Esra Erol kendisine çok fazla ihbar geldiğini söyledikten sonra Gizem Hanım, Hakan Bey'in alkol masasında eşi ile tanıştığını ifade etti.