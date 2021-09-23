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    • Magazin
    • 23.09.2021 13:20
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    • 23.09.2021 13:20
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    Acun Ilıcalı ilallah etti ama Masterchef Murat Özdemir her taşın altında! 20 yaşındaki kıza ahlaksız teklif yapan Hamza meğer...

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, Türkiye'nin Masterchef'inin arandığı, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yemek yarışma programı Masterchef bu sezon sönük kalsa da, kilit izleyici kitlesiyle yoluna devam ediyor bir yandan da sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Her defasında iddiasını dile getiren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek. Masterchef Hamza hakkında öyle gerçekler ortaya çıktı ki gören duyan şaştı kaldı. Geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki genç kızdan fotoğraf istediği iddia edilen Hamza Mercimek, cani Murat Özdemir'le kanka çıktı, kafalar karıştı. İşte detaylar.

    Masterchef Murat Özdemir her taşın altında!

    Acun Ilıcalı ilallah etti ama Masterchef Murat Özdemir her taşın altında! 20 yaşındaki kıza ahlaksız teklif yapan Hamza meğer... TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Masterchef yarışmacıları ajanstan mı seçiliyor? Türkiye'nin en iyi şefinin arandığı yarışmanın 4.sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Hamza Mercimek. Sivri ve iddialı açıklamalarıyla bilinen Hamza Mercimek'in, işkenceci Murat Özdemir'le olan bir videosu sosyal medyayı salladı. Ortaya çıkan görüntüler ve öncesinde pek çok Masterchef yarışmacısının ekranlarda yer aldığı gerçeği sonrası sosyal medyada 'yarışmacılar cast ajansından mı seçiliyor?' sorularını bir kere daha gündeme getirdi.

    Masterchef 2021'in başından bu yana adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Hamza Mercimek oldu. İddialı tabaklarından ziyada daha çok girdiği polemikler ve iddialı açıklamalarıyla gündemden düşmek bilmeyen Hamza Mercimek hakkında ortaya çıkan Murat Özdemir gerçeği herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde 20 yaşında bir kız attığı mesajlarla sosyal medyayı sallayan Hamza Mercimek hakkında Murat Özdemir gerçeği ve birlikte görüntüleri şaşırtan cinsten...

    Murat Özdemir'i tanımayanınız yoktur. Masterchef'in ilk sezon yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir o dönem büyük bir fenomene dönüşmüştü. Ancak şöhreti kaldıramayan Murat Özdemir, papağana işkence ettiği anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Sonrasında ortalardan kaybolan Murat Özdemir geçtiğimiz günlerde yine bir skandala imzasını atmıştı.

        Aracını hatalı yere park eden Murat Özdemir aracının çekilmesi sonrası polise para uzatarak "Yemişim memurunu" ifadesini kullanmıştı. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

        'MENAJERİM HAMZA...'

        Masterchef'in 2021 sezonunda yarışmacı olan Hamza Mercimek'in geçmişte yine aynı programda yarışan ve bir hayvana uyguladığı şiddet ile sosyal medyada çokça tepki gören, Acun Ilıcalı'yı tehdit etmesi sebebiyle de bir süre gözaltına alınan Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

        Geçmişte yayınlanan görüntülerde Murat Özdemir'in Hamza Mercimek'i menajeri olarak tanıtması dikkat çekti.

            Hamza Mercimek'in ilk skandalı bu değil. Sosyal medya fenomenleri Burak Sağıroğlu ve Ata Benli, YouTube kanalında MasterChef Türkiye 2021'in ana kadro yarışmacılarıyla ilgili bir video yayınlamıştı.

            Yarışmacılarla ilgili fikirlerini sunan fenomenlerden Ata Benli, Hamza Mercimek'le bir olayı da anlattı. Mercimek'in kendisine fan sayfası açan 20 yaşındaki kıza mesaj attığını anlatan Benli, "Birisi Hamza'ya fan hesabı açıyor ve 'Şefim sizin için açtım bu hesabı' diyor. Hamza'nın ilk cevabı 'Teşekkürler anlık (selfie) atar mısın? Merak ettim seni' diyor. Çocuk da 'Edit yapıyorum' diyor o da 'O bitince atarsın o zaman' diyor.

            Hamza, yaşını soruyor ve ısrarla 'Anlık fotoğraf at bir bakayım' diyor. Daha da kötüsü var ki Hamza ikna olmak için kişiden eliyle 2 işareti yaparak fotoğraf atmasını istiyor. Bunun üstüne 20 yaşındaki fan sayfasının verdiği cevap da şu, 'Ben sadece seni destekliyorum. Aşık falan değilim.' Hamza sen daha ilk haftadan buralara nasıl düştün ya?" dedi.

            Yarışmacıların ana kadroya seçildikten sonra telefonlarının elinden alındığını söyleyen Ata Benli, bu konuşmaların 14 gün öncesine ait olduğunu ve mesajları bilerek gizli şekilde verdiğini söyledi.

                HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

                1996 yılında Kadıköy'de dünyaya gelen Hamza Mercimek, Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Ümraniye'de yaşayan 25 yaşındaki Hamza Mercimek'in bir kardeşi bulunuyor ve kardeşi de aşçı olarak çalışıyor. MasterChef Hamza, Karaköy'de bir mekanda şef olarak çalışıyor.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı ilallah etti ama Masterchef Murat Özdemir her taşın altında! 20 yaşındaki kıza ahlaksız teklif yapan Hamza meğer...
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