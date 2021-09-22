Merve Çağıran kimdir, yaşı kaç? Merve Çağıran sevgilisi kim, nasıl ünlü oldu, hangi dizilerde rol aldı?

Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra adından söz ettirmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer aldı.

2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran, Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat verdi. Son olarak Çocuk dizisinde boy gösterdi.

Merve Çağıran, 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur. Güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile birliktelik yaşıyor.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Sinema Filmi)

2019 - Çocuk (TV Dizisi)

2018 – Çarpışma (Meral) (TV Dizisi)

2018 – Bozkır (Nihal) (İnternet Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ceren) (İnternet Dizisi)