Göğe değil toprağa sözleri viran etti! Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı: Ölümün soğuk sureti yüzüne çarpacak

Göğe değil toprağa sözleri viran etti! Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Hikmet'in fenalaşarak aniden yere yığılması izleyicileri şoke eden olaylardan birisi oldu. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçti. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmişti. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemekteydi. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirdi. Bölümün ardından heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

GERÇEKLE YÜZLEŞİYOR

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır.