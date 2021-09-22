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    • Magazin
    • 22.09.2021 09:10
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    • 22.09.2021 09:19
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    Göğe değil toprağa sözleri viran etti! Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı: Ölümün soğuk sureti yüzüne çarpacak

    Masumlar Apartmanı nefeslerin tutulduğu final sahnesiyle dikkatleri üzerine çekti. Dün akşam yayınlanan bölümünde Hikımet'in bir anda yere yığılması acaba ölüyor mu sorusunu akıllara getirdi. Safiye ve yanındaki diğer kişiler yaşanan bu gelişme karşısına şok geçirdi. Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem aldı. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izledi. Final sahnesinde Hikmet Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Göğe değil toprağa sözleri viran etti! Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Hikmet'in fenalaşarak aniden yere yığılması izleyicileri şoke eden olaylardan birisi oldu. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçti. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmişti. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemekteydi. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirdi. Bölümün ardından heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

    GERÇEKLE YÜZLEŞİYOR

    Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır.

    Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir.

    Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir.

        Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

        İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır.

        Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler.

            Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır.

            Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder.

            Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar.
                Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
                Haberler Magazin Göğe değil toprağa sözleri viran etti! Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı: Ölümün soğuk sureti yüzüne çarpacak
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