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    • Magazin
    • 22.09.2021 10:13
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    • 22.09.2021 10:13
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    Birinden müjdeli haber var! Dizilerin serüveni tek tek başlıyor! Kuruluş Osman, Teşkilat, EDHO, Alparslan Büyük Selçuklu...

    ATV, TRT 1, Show TV Kanal D'den dizilerin yeni sezon tarihleri duyuruluyor. seyir zevkini artıracak açıklamalar peş peşe geliyor. Fenomen dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. ATV ekranlarında en çok izlenen diziler arasında Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim gibi diziler yer alıyor. Kanal D'de ise Sadakatsiz ve Arka Sokaklar dizileri ön plana çıkıyor. Show TV'de bu sezon Çukur başta olmak üzere pek çok dizi final yaptı. TV8'de Kırmızı Oda macerasına kaldığı yerden devam edecek. Ekim ayının gelmesiyle birlikte bazı dizilerin yeni sezon tarihleri açıklanıyor.

    takvim.com.tr
    Dizilerin serüveni tek tek başlıyor!

    Birinden müjdeli haber var! Dizilerin serüveni tek tek başlıyor! Kuruluş Osman, Teşkilat, EDHO, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihleri merak ediliyor. Yeni sezonda ekranlarda pek çok dizi olacak. TRT1, Show TV, Kanal D, TV8 ve ATV ekranlarında diziler yeni sezonlarıyla yoluna devam edecek. Ayrıca bu sezon yeni diziler izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. Kanallar yeni sezon tanıtımlarını ve dizilerin fragmanlarını birer birer yayınlıyor. Yeni sezon tarihi merak edilen diziler ise yeni oyuncu transfer haberleriyle gündeme sık sık geliyor. Kanallar reyting rekortmeni bazı dizilerinin yayın tarihini açıkladı. İşte yeni sezon tarihleri açıklanan diziler

    DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Sadakatsiz: 22 Eylül Çarşamba

    Teşkilat: 26 Eylül Pazar

    Kuruluş Osman: Belli değil.

    EDHO: Belli değil.

    İşte bu sezon ekranlarda yer alacak diziler;

    ATV

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kuruluş Osman

    Bir Zamanlar Çukurova

        Baş Belası

        Kardeşlerim

        Kalp Yarası

        Yalnız Kurt

        KANAL D

        Sadakatsiz

        Arka Sokaklar

        Camdaki Kız

        Baht Oyunu
            Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
            Haberler Magazin Birinden müjdeli haber var! Dizilerin serüveni tek tek başlıyor! Kuruluş Osman, Teşkilat, EDHO, Alparslan Büyük Selçuklu...
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