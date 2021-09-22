Birinden müjdeli haber var! Dizilerin serüveni tek tek başlıyor! Kuruluş Osman, Teşkilat, EDHO, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihleri merak ediliyor. Yeni sezonda ekranlarda pek çok dizi olacak. TRT1, Show TV, Kanal D, TV8 ve ATV ekranlarında diziler yeni sezonlarıyla yoluna devam edecek. Ayrıca bu sezon yeni diziler izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. Kanallar yeni sezon tanıtımlarını ve dizilerin fragmanlarını birer birer yayınlıyor. Yeni sezon tarihi merak edilen diziler ise yeni oyuncu transfer haberleriyle gündeme sık sık geliyor. Kanallar reyting rekortmeni bazı dizilerinin yayın tarihini açıkladı. İşte yeni sezon tarihleri açıklanan diziler

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz: 22 Eylül Çarşamba

Teşkilat: 26 Eylül Pazar