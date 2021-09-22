Arka Sokaklar'da yüzleri asacak ayrılık kararı! 5 isimden sonra böyle duyurdu meğer gerçek nedeni... Bahar Ayan karakteriyle gönüllere taht kuran Merve Oflaz'ın projeden neden ayrıldığını açıkladı. Arka Sokaklar'da yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 6 efsane isim yer almayacak. Alp Akar, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Cuma akşamları heyecanla takip edilen projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle dahil oldu. Merve Oflaz'ın ayrılık nedeni ise merak ediliyordu. İşte ünlü oyuncunun diziden ayrılma nedeni
4 YILDIR...
Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.
4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kullandı.
İKİ YENİ İSİM
Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.