Yaş tahtaya bastı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm fragmanı: Yeni hasmı çetin ceviz çıkacak

6. sezonun sonunda bomba gibi bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları sona ermek üzere. Dizi için şu an adı geçen isimlerden birisi de Uğur Yücel. Usta oyuncunun kadroya dahil olup olmayacağı merak edilirken bomba bir ayrılık yaşanacak. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal yeni sezon kadrosunda yer almayacak. İlyas karakterinin geleceği ise şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sezon finalinde Savaş'ı öldürdüğü mekanda kameraların kayıtta olması Çakırbeyli ailesini zor durumda bıraktı. Polisler Savaş'ı öldürdüğü ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli, Tufan Reis ve İdris'i tutuklayarak cezaevine götürdü. Alpaslan ise düşmanlarını yok etmek için firar ederek sırra kadem bastı. Dizilerin tek tek başlamasının hemen sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.