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    • Magazin
    • 21.09.2021 14:07
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    • 21.09.2021 14:07
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    Yaş tahtaya bastı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm fragmanı: Yeni hasmı çetin ceviz çıkacak

    ATV ekranlarına yeni sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da herkesi derinden sarsacak gelişmeler yaşanacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. Levent Ülgen'in yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalığı kasıp kavuracak. Levent Ülgen'in bu sezon dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı. Seyircilerin heyecanla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı.

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gümbür gümbür geliyor!

    6. sezonun sonunda bomba gibi bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları sona ermek üzere. Dizi için şu an adı geçen isimlerden birisi de Uğur Yücel. Usta oyuncunun kadroya dahil olup olmayacağı merak edilirken bomba bir ayrılık yaşanacak. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal yeni sezon kadrosunda yer almayacak. İlyas karakterinin geleceği ise şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sezon finalinde Savaş'ı öldürdüğü mekanda kameraların kayıtta olması Çakırbeyli ailesini zor durumda bıraktı. Polisler Savaş'ı öldürdüğü ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli, Tufan Reis ve İdris'i tutuklayarak cezaevine götürdü. Alpaslan ise düşmanlarını yok etmek için firar ederek sırra kadem bastı. Dizilerin tek tek başlamasının hemen sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

    YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

    7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.

    İKİ YENİ TRANSFER

    Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'nın efsane ismi olan Levent Ülgen dizinin yapım şirketiyle el sıkıştı.

        BİR VEDA

        Ayrıca Tufan Reis karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda dizinin kadrosunda ayrılacak ve Yargı dizisiyle yoluna devam edecek.

        İLYAS ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELİYOR

        Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

        Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

            İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

            Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor.

            Ozan Akbaba'nın akıbeti yeni sezon ilk bölümlerinde belli olacak.
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            Haberler Magazin Yaş tahtaya bastı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm fragmanı: Yeni hasmı çetin ceviz çıkacak
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