Meğer işe Acun Ilıcalı el atmış Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir projeymiş! Yaz boyunca dudak dudağa görüntülenen sevgililer...

Çıkan iddiaların ardında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı. Çift sosyal medya hesabından "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim." açıklamasını yapmıştı.