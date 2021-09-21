Meğer işe Acun Ilıcalı el atmış Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir projeymiş! Yaz boyunca dudak dudağa görüntülenen sevgililer... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkları sahte mi? Magazinin gündemine oturan bu iddia İtalya'dan geldi... Bir süredir aşk yaşayan ve birlikte sık sık paylaşım yaparak aşklarını gözler önüne seren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ilişkisinin sahte oldu, reklam amaçlı yapıldığı ve işin içinde Acun Ilıcalı'nın hatrı olduğu iddia edildi. İşte skandal iddianın tüm detayları...
Demet Özdemir, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Demet Özdemir'in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı.
Çıkan iddiaların ardında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı. Çift sosyal medya hesabından "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim." açıklamasını yapmıştı.