Sadakatsiz'de seyirciyi derinden yaralayacak ayrılık! 2. sezona olay olacak bir başlangıç yapıyor. 2. sezon tarihi belli olan Sadakatsiz'de yeni bölüm heyecanı başladı. Dizide yeni vedaların yaşanacağın kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan son iddiaların ardından Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda mı ediyor ihtimali akıllara geldi. İlk sezonda sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 1. sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın kaza geçirmesi akıllara "Hangisi ölecek?" sorusunu getirirken kulislerde yeni iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle kulislerde son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda eden isimlerden birisi olacağı öne sürülüyor.

VEDA MI EDECEK?

2. sezon hazırlıklarını sürdüren Sadakatsiz dizisiyle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Dizinin sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı.