Raconu çiğneyen herkes ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı: Kaçın kurası isim hasmının zokasını yutacak

Raconu çiğneyen herkes ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı için artık geri sayım başladı. Kaçın kurası isim hasmının zokasını yutacak. Fragman için gözler ATV ekranlarına çevrildi. 6. sezonuyla büyük takdir toplayan ve bomba gibi bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları sona ermek üzere. Dizi için şu an adı geçen isimlerden birisi de Uğur Yücel. Usta oyuncunun kadroya dahil olup olmayacağı merak edilirken bomba bir ayrılık yaşanacak. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal yeni sezon kadrosunda yer almayacak. İlyas karakterinin geleceği ise şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu soru yeni sezon ilk bölümlerde netleşecek.

İLYAS ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELİYOR

Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.