Milyonlar havada uçuşuyor! Ünlü oyuncuların dizilerdeki bölüm başına aldıkları paralar ortaya çıktı! Kazandıkları rakamlar dudak uçuklatıyor

EN FAZLA KAZANAN DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR

Variety'nin yayınladığı listede birinci sırayı Robert Downey Jr. aldı. Henüz yayına girmeyen The Sympathizer dizisi için ünlü oyuncuya bölüm başına ödenen ücret 2 milyon dolar olarak açıklandı. İkinci sırayı Terminal List için 1.4 milyon dolar alan Chris Pratt, üçüncü sırayı The Old Man için bölüm başına 1 milyon dolar alan Jeff Bridges izledi.

Listedeki en çok kazanan kadın oyuncular ise And Just Like That dizisi için bölüm başı 650- 750 bin dolar alan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis ile Mare of Easttown için her bölümden 650 bin dolar kazanan Kate Winslet oldu. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.