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    • Magazin
    • 15.09.2021 14:21
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    • 15.09.2021 14:29
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    Milyonlar havada uçuşuyor! Ünlü oyuncuların dizilerdeki bölüm başına aldıkları paralar ortaya çıktı! Kazandıkları rakamlar dudak uçuklatıyor

    Peş peşe açıklandı. Bölüm başına alınan paralar dudakları uçuklattı. Televizyon dizilerinden en çok kazanan Türk ve dünyaca ünlü yıldızların isimleri açıklandı.. TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programındaki habere göre, bölüm başı rekor ücret alan ikili Burak Özçivit ve Halit Ergen. İki başarılı oyuncu bölüm başı en az 250 bin lira alıyor. Bu da aylık 1 milyon liraya denk geliyor. Öte yandan Variety'nin yayınladığı listede birinci sırayı Robert Downey Jr. aldı. Henüz yayına girmeyen The Sympathizer dizisi için ünlü oyuncuya bölüm başına ödenen ücret 2 milyon dolar olarak açıklandı.

    takvim.com.tr
    Kazandıkları rakamlar dudak uçuklatıyor! Ünlü oyuncuların...

    Günümüzde çoğu değişik platformda nerdeyse günde 1 yeni dizi yayınlanıyor. Bazı diziler milyonlarca vatandaş doğrultusundan takip edilirken bazısı ise ilk günden yayından kaldırılıyor. Dizi izleyicilerinin merak ettiği konulardan birisi de dizi oyuncularının ne kadar kazandığı yönünde. Dizi oyuncularının kazandıkları paraları görenler resmen ufak dilini yutuyor. Çünkü milyon dolarlar havada uçuşuyor. İşte dizi oyuncuları ne kadar kazanır sorusunun cevabı...

    EN FAZLA KAZANAN DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR

    Variety'nin yayınladığı listede birinci sırayı Robert Downey Jr. aldı. Henüz yayına girmeyen The Sympathizer dizisi için ünlü oyuncuya bölüm başına ödenen ücret 2 milyon dolar olarak açıklandı. İkinci sırayı Terminal List için 1.4 milyon dolar alan Chris Pratt, üçüncü sırayı The Old Man için bölüm başına 1 milyon dolar alan Jeff Bridges izledi.

    Listedeki en çok kazanan kadın oyuncular ise And Just Like That dizisi için bölüm başı 650- 750 bin dolar alan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis ile Mare of Easttown için her bölümden 650 bin dolar kazanan Kate Winslet oldu. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    KİM, NE KADAR ALIYOR?

    Robert Downey Jr

    Dizi: The Sympathizer Bölüm başı ücret:.

    En 2 milyon dolar.

        Chris Pratt

        Dizi: Terminal List Bölüm başı ücret:

        1.4 milyon dolar

        Jeff Bridges

        Dizi: The Old Man Bölüm başı ücret:

        1 milyon dolar.

        Bryan Cranston

        Dizi: Your Honor Bölüm başı ücret:.

        750 bin dolar

            Alec Baldwin

            Dizi: Dr. Death Bölüm başı ücret:

            575 bin dolar.

            EN FAZLA KAZANAN TÜRK YILDIZLAR

            TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programındaki habere göre, bölüm başı rekor ücret alan ikili Burak Özçivit ve Halit Ergen. İki başarılı oyuncu bölüm başı en az 250 bin lira alıyor. Bu da aylık 1 milyon liraya denk geliyor.

            Kıvanç Tatlıtuğ, yer aldığı dizilerde bölüm başı 200 bin lira aylık ise 800 bin lira alıyor.

            Magazin skandallarıyla tanınan Can Yaman bölüm başı 100 bin lira aylık 400 bin lira alıyor.

            Ünlü oyuncu Beren Saat, bölüm başı 150 bin lira aylıksa 600 bin lira alıyor.

            Burak Özçivit'in de eşi olan Fahriye Evcen, bölüm başı 150 bin lira, aylık 600 bin lira alıyor.

            Serenay Sarıkaya da Fahriye Evcen ile aynı ücreti alarak haftalık 150, aylık 600 bin lira alıyor.

            Cansu Dere her ne kadar az ve öz rollerde görünse de bölüm başı 150 bin lira alıyor. Ünlü isim aylık 600 bin lira kazanıyor.

            Sen Çal Kapımı dizisiyle 40'tan fazla ülkede yayınlanan Hande Erçel, bölüm başı 100 bin lira aylık 400 bin lira alıyor.
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            Haberler Magazin Milyonlar havada uçuşuyor! Ünlü oyuncuların dizilerdeki bölüm başına aldıkları paralar ortaya çıktı! Kazandıkları rakamlar dudak uçuklatıyor
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