Milyonlar havada uçuşuyor! Ünlü oyuncuların dizilerdeki bölüm başına aldıkları paralar ortaya çıktı! Kazandıkları rakamlar dudak uçuklatıyor

Günümüzde çoğu değişik platformda nerdeyse günde 1 yeni dizi yayınlanıyor. Bazı diziler milyonlarca vatandaş doğrultusundan takip edilirken bazısı ise ilk günden yayından kaldırılıyor. Dizi izleyicilerinin merak ettiği konulardan birisi de dizi oyuncularının ne kadar kazandığı yönünde. Dizi oyuncularının kazandıkları paraları görenler resmen ufak dilini yutuyor. Çünkü milyon dolarlar havada uçuşuyor. İşte dizi oyuncuları ne kadar kazanır sorusunun cevabı...
EN FAZLA KAZANAN DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR
Variety'nin yayınladığı listede birinci sırayı Robert Downey Jr. aldı. Henüz yayına girmeyen The Sympathizer dizisi için ünlü oyuncuya bölüm başına ödenen ücret 2 milyon dolar olarak açıklandı. İkinci sırayı Terminal List için 1.4 milyon dolar alan Chris Pratt, üçüncü sırayı The Old Man için bölüm başına 1 milyon dolar alan Jeff Bridges izledi.
Listedeki en çok kazanan kadın oyuncular ise And Just Like That dizisi için bölüm başı 650- 750 bin dolar alan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis ile Mare of Easttown için her bölümden 650 bin dolar kazanan Kate Winslet oldu. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
KİM, NE KADAR ALIYOR?
Robert Downey Jr
Dizi: The Sympathizer Bölüm başı ücret:.
En 2 milyon dolar.