Kaynana odasını karıştıran hediye! Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da yeni bölümde gelinler arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Cuma gününe kadar en yüksek puanı toplayan gelinlerden biri 5 altın bileziğin sahibi olacak. Bir önceki gün dişli yarışmacı Yağnur yine yeniden birinci olmuş ve çeyrek altının sahibi olmuştu. Böyle giderse cuma günü yine koluna bilezikleri takmış olacak. Ancak yeni yarışmacı Hazal Hanım ve kayınvalidesi Bedriye Hanım Yağnur'un hızını kesebilir. Peki Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?