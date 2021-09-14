Kaynana odasını karıştıran hediye! Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da yeni bölümde gelinler arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Cuma gününe kadar en yüksek puanı toplayan gelinlerden biri 5 altın bileziğin sahibi olacak. Bir önceki gün dişli yarışmacı Yağnur yine yeniden birinci olmuş ve çeyrek altının sahibi olmuştu. Böyle giderse cuma günü yine koluna bilezikleri takmış olacak. Ancak yeni yarışmacı Hazal Hanım ve kayınvalidesi Bedriye Hanım Yağnur'un hızını kesebilir. Peki Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA 14 EYLÜL SALI PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
14 Eylül Salı günün günün birincisi belli oldu. Çeyrek altını kazanan gelin bugün Yaren oldu. Günün sonuncusu ise Aslıhan oldu.
KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREK ALTIN KİM KAZANDI?
Yağnur: 12
Yaren: 19
Aslıhan: 10
Hazal :18
Bugünkü çeyrek altını kapan gelin henüz açıklanmazken, yayında gelinlerin kaynanalara verdikleri hediye kaynana odasını karıştırdı. Yaren ve Aslıhan, kaynanalarına defter hediye etti. Deftere yemek tadımı ve puanlama sırasında söylediklerini yazmalarını istemeleri kıyameti kopardı. Kaynanalar bu isteğe sert karşılık verdi. Bedriye Hanım da, kendisini kaynanalar odasının "Hanım Ağa"sı ilan etti.