14 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu: Oğulcan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğulcan menüsü ne, kaç puan aldı?

14 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bugün Oğulcan Yıldız menüsüyle yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan puan almaya çalıştı. Dünkü bölümde Özlem Hanım ile atışan Oğulcan Bey'in bugün menüsüyle yüksek puan alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki Oğulcan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğulcan menüsü ne, kaç puan aldı? İşte14 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve yeni yarışmacı Oğulcan hakkında merak edilenler...