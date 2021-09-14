14 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu: Oğulcan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğulcan menüsü ne, kaç puan aldı?

14 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bugün Oğulcan Yıldız menüsüyle yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan puan almaya çalıştı. Dünkü bölümde Özlem Hanım ile atışan Oğulcan Bey'in bugün menüsüyle yüksek puan alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki Oğulcan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğulcan menüsü ne, kaç puan aldı? İşte14 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve yeni yarışmacı Oğulcan hakkında merak edilenler...
14 EYLÜL 2021 SALI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
Oğulcan Bey'e diğer yarışmacıların verdiği puanlar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir;
Özlem:
Zübeyde:
Büşra:
Mustafa:
Özlem Hanım'a diğer yarışmacıların 13 Eylül Pazartesi günü verdiği puanlar şöyleydi;
Oğulcan: 4
Zübeyde: 5
Büşra: 4
Mustafa: 4
YEMEKTEYİZ OĞULCAN YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. bölüm yarışmacısı Oğulcan Yıldız oldu. Yıldız 2 yıldır evli ve 1 çocuk babasıdır. Satış temsilcisi olarak çalışan Oğulcan Bey'in Instagram hesabı da @elif.ogulcan'dır.
Eşi Elif Yıldız aşırı kıskançlık gösterdiğinden Oğulcan Bey'e programa çıktığında kendi fotoğrafını bastırdığı tişört giydirmiştir.
Genç kadın, çektiği videolar ve Tiktok görüntüleriyle de oldukça popüler. Aras Alp'e annelik yapıyor.