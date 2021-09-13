İlk fragman yayınlandı! Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir, ne zaman yayınlanacak? Kin filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yılmaz Erdoğan'nın yeni filmi 'Kin' bir hayli merak konusu oldu. Çekimleri tamamlanan filmin vizyona gireceği tarih duyuruldu. Netflix'de yayınlanacak filmin başrolünde Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimler de yer alıyor. Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği Kin filmi ilk fragmanıyla milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Peki Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir, ne zaman yayınlanacak? Kin filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

YILMAZ ERDOĞAN KİN FİLMİ KONUSU NEDİR, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde de oynadığı Kin filminin konusu ise şöyle;

Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler.