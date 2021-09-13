16. sezona giriş yapan Arka Sokaklar'dan kopan kopana! 6 veda 2 transfer işte böyle ortaya çıktı. Bu sezon Arka Sokaklar'da peş peşe vedalar yaşandı. Yeni sezonuyla geçen hafta cuma günü seyircisiyle buluşan Arka Sokaklar'da yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 6 efsane isim yer almayacak. Alp Akar, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim oldu. Ayrıca projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle katıldı.

İKİ YENİ İSİM

Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.