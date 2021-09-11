Serçe parmak kadar risk alırız! EDHO 200. bölüm fragmanı: Kabak başına patlayınca katakulliye getiriyor

Serçe parmak kadar risk al! EDHO 200. bölüm fragmanı için büyük bekleyiş devam ediyor ve gözler ATV ekranlarında fragmanın yayınlanacağı güne çevrildi. 6. sezonuyla büyük takdir toplayan ve bomba gibi bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları başladı. Dizi için şu an adı geçen isimlerden birisi de Uğur Yücel. Usta oyuncunun kadroya dahil olup olmayacağı merak edilirken bomba bir ayrılık yaşanacak. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal yeni sezon kadrosunda yer almayacak. İlyas karakterinin geleceği ise şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor.

İLYAS ÖLÜM İLE BURUN BURUNA

Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.