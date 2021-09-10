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    • Magazin
    • 10.09.2021 13:39
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    • 10.09.2021 13:51
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    Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu 2021: Bugün kim elendi? Haftanın ve günün birincisi kim? Çeyrek altını kazanan gelin...

    Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu haftanın son gününde en çok araştırılan konular arasına girdi. Bugün gelinlerden biri elenecek. Gelinim Mutfakta'ya veda edecek yarışmacının yerine de yeni gelin gelecek. Yağnur bir önceki gün günün birincisi olmuştu ve çeyrek altını kazanmıştı. Son günlerde sık sık gün birincisi olan Yağnur'un bugün kazanıp kazanamayacağı merak ediliyor. Peki Haftanın ve günün birincisi kim? Çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu 2021...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu 2021: Bugün kim elendi?

    Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün kritik gün. Haftanın sonuna gelindi. Bugün bir yarışmacı haftanın en düşük puanıyla programdan elenecek. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı Gelinim Mutfakta'da günün, haftanın birincisi ve elenen yarışmacı merak ediliyor. Programın sunucusu Demet Akalın 10 Eylül 2021 Cuma menüsünü açıkladı. Gelinler bugün elma tiramisu yapacak. En lezzetli tiramisuyu yapan en yükse puanı elde edecek. Her haftannın son gününde heyecanla kimin eleneceği ve kimin kazanacağı sıkça araştırılıyor. Peki Bugün kim elendi? Haftanın ve günün birincisi kim? Çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu 2021...

    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2021

    Bugünkü bölümde gelinlerden en düşük puana sahip yarışmacı Gelinim Mutfakta'ya veda edecek.

    BUGÜN KİM ELENDİ?

    10 Eylül 2021 Cuma günü yarışmadan elenen gelin henüz belli olmadı.

    HAFTANIN VE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    9 Eylül 2021 Perşembe günü günün birincisi Yağnur olmuştu. Bugün ise günün birincisi henüz açıklanmadı. Haftanın birincisinin ise Yağnur olması bekleniyor. Demet Akalın günün ve haftanın birincisini açıkladığında haberimizde son gelişmlere yer vereceğiz.

    ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN KİM OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler elma tiramisu yapacak. En lezzetli ve en güzel sunumu yapan gelin çeyrek altının sahibi olacak.

    YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

    Arnavut göçmeni olan Yağnur İşçiler 12 yıllık evlidir. Başarılı yarışmacının 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu her seferinde dile getiren İşçiler rakiplerini ürkütmeyi başardı. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

    ASLIHAN KAYA YİĞİT KİMDİR?

    Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Aslıhan Kaya Yiğit evlidir. Baturalp adından bir oğlu vardır. Profilinde yayınladığı fragman videosu ile programda yarışacağını duyurdu. Elde edeceği puanlarla rakiplerine üstünlük kurmak ve kayınvalidesiyle birlikte altınların sahibi olmak istiyor.Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel yarışmacının Instagram hesabı bulunmaktadır. Profiline @aslihankygt'ten ulaşabilirsiniz.

        YAREN MADEN KİMDİR?

        Yaren Maden 14 aylık evli. Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. On binlerce takipçisi olan Yaren'in Tiktok'taki profilinde yayınladığı videolar çok seviliyor. Kayınvalidesi Filiz Kaya ile birlikte Gelinim Mutfakta'ya altınları almaya geliyor. Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel gelinin Instagram ve Tiktok'ta oldukça aktif profilleri bulunuyor. yaren Maden Tiktok'ta @yarennyavuzz, Instagram'da ise @yaren.madenn adresini kullanıyor.

        EBRU KARABACAK KİMDİR?

        Ebru Karabacak 27 yaşında. Üniversite öğrencisi. Mesleği Kickbosk branşında Spor eğitmeni. Şarkıcı Levent Karabacak ile 4 yıldır evli ancak çocuğu yok. Programa annesi Sevgi Tıraş ve kayınvalidesi Nuray Savaş ile katıldı. El lezetine güvendiğini, haftanın birincisi olabilmek adına yarışmaya katıldığını ifade etti. Kendisini aynı zamanda Instagram'da 10 binden fazla kişi takip ediyor. Profiline @ebidik hesabından ulaşabilirsiniz.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu 2021: Bugün kim elendi? Haftanın ve günün birincisi kim? Çeyrek altını kazanan gelin...
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