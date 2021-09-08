Neye niyet neye kısmet! Üç Kuruş için tam Hazal Subaşı oldu derken ters köşe yapıldı yerine Nesrin Cavadzade geliyor. Show TV ekranlarında Çukur'un final yapmasından sonra en güçlü olması beklenen Üç Kuruş dizisinden transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle sözleşme imzalayan dizi bomba bir transferi daha tamamladı. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan ve diziden olaylı bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade'nin yeni sezonda Üç Kuruş dizisinde kadın başrolü canlandıracağı kulislerde kulaktan kulağa dolaşan bilgiler arasında yer aldı.

İLK BÖLÜM İÇİN GERİ SAYIM

Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıma başladı. Dizinin ilk sezon çalışmaları tüm hızla devam ediyor.