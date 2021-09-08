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    • Magazin
    • 08.09.2021 09:32
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    • 08.09.2021 09:34
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    Kırmızı Oda'da elde ne var ne yoksa gitti! Duyan karman çorman olacak bu da olursa resmen tuzu biberi olur

    Kırmızı Oda yeni transfer haberleriyle Eylül ayında sık sık gündeme gelmeye başladı. 2. sezonu heyecanla beklenen Kırmızı Oda'da flaş isimler kadroya dahil olmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi isimler katıldı. Son olarak da projeye katılan iki isim çok konuşulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Ali İpin ve Yalan Dünya dizisinden hatırladığımız Nihal Yalçın dizinin kadrosuna dahil oldu. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, dizinin 2. sezonunda insan öykülerinin süresinin daha uzun olacağı ifade edildi.

    Kırmızı Oda’da veda vakti!

    Kırmızı Oda'da elde ne var ne yoksa gitti! Duyan karman çorman olacak bu da olursa resmen tuzu biberi olur. İlk sezonuyla adından söz ettiren Kırmızı Oda dizisinin 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek. Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek. Ayrıca Kırmızı Oda'da başrol isimlerden birisinin veda edeceği iddiası büyük merak uyandırdı.

    2. SEZONA AZ ZAMAN KALDI

    İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor.

    Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.

    ŞOK İDDİA

    Ayrıca Kırmızı Oda'da başrol isimlerden birisinin veda edeceği iddiası büyük merak uyandırdı.

        Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak.

        Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek.

        Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.

            ÇEKİMLER BAŞLADI

            OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda, merakla beklenen 2. sezonu için çekimlere başladı.

            Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingin zirvesinden inmeyen ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizinin bu sezon yönetmenliğini Başak Soysal üstleniyor.

            Hayatın içinden ve gerçek yaşam hikayelerinden esinlenen Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda da izleyicinin ruhuna dokunarak herkesin kendinden bir parça bulacağı hikayeler anlatacak.
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            Haberler Magazin Kırmızı Oda'da elde ne var ne yoksa gitti! Duyan karman çorman olacak bu da olursa resmen tuzu biberi olur
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