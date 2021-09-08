Kırmızı Oda'da elde ne var ne yoksa gitti! Duyan karman çorman olacak bu da olursa resmen tuzu biberi olur. İlk sezonuyla adından söz ettiren Kırmızı Oda dizisinin 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek. Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek. Ayrıca Kırmızı Oda'da başrol isimlerden birisinin veda edeceği iddiası büyük merak uyandırdı.

2. SEZONA AZ ZAMAN KALDI

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor.