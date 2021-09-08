Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Bu sözlerle paylaşıldı rakiplerine tur bindirecek. Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin gibi başarılı projelere imza atan ve reyting rekorları kıran Bozdağ Film'in atv için çekeceği Destan dizisi için geri sayım sürüyor. ATV ekranlarında geçen sezon final yapan Hercai'nin başarılı ismi Ebru Şahin, Kuruluş Osman dizisinin yapım şirketi Bozdağ Film'in bu sezon için hazırlıklarını tamamladığı projeyle el sıkışmıştı. Ebru Şahin kısa bir sürenin ardından Destan dizisiyle tekrar ekranlarda olacak. Ayrıca projede Selim Bayraktar, Buse Meral, Elif Doğan ve Deniz Barut'la birlikte Meltem Pamirtan da seyircilerle buluşacak.

DESTAN İLE GERİ DÖNÜYOR

25 Nisan 2021 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan 69. bölümüyle günü ekranlara veda eden Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu.