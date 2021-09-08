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    • Magazin
    • 08.09.2021 14:38
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    • 08.09.2021 14:38
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    Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Bu sözlerle paylaşıldı rakiplerine tur bindirecek

    Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estirecek. Yakın zamanda sete çıkan Destan dizisinin kadrosu dikkatleri üzerine çekecek. Bilindiği üzere Ebru Şahin, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuruluş Osman başarılı tarihi dizilerin yapım şirketi Bozdağ Film'in yeni projesi olan Destan adlı diziyle el sıkışmıştı. Dönem dizisinin kadrosunda Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Buse Meral, Elif Doğan ve Deniz Barut gibi başarılı isimler dahil olmuştu. Hercai dizisinin sevilen ismi Ebru Şahin'i projede dikkat çeken isimlerin başında yer alacak. Ayrıca projeye son olarak Meltem Pamirtan'ın da katıldığı bilgisi aktarıldı.

    Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in yeni adresi belli oldu!

    Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Bu sözlerle paylaşıldı rakiplerine tur bindirecek. Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin gibi başarılı projelere imza atan ve reyting rekorları kıran Bozdağ Film'in atv için çekeceği Destan dizisi için geri sayım sürüyor. ATV ekranlarında geçen sezon final yapan Hercai'nin başarılı ismi Ebru Şahin, Kuruluş Osman dizisinin yapım şirketi Bozdağ Film'in bu sezon için hazırlıklarını tamamladığı projeyle el sıkışmıştı. Ebru Şahin kısa bir sürenin ardından Destan dizisiyle tekrar ekranlarda olacak. Ayrıca projede Selim Bayraktar, Buse Meral, Elif Doğan ve Deniz Barut'la birlikte Meltem Pamirtan da seyircilerle buluşacak.

    DESTAN İLE GERİ DÖNÜYOR

    25 Nisan 2021 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan 69. bölümüyle günü ekranlara veda eden Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu.

    Ünlü oyuncu bu yaz Ebru Şahin, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuruluş Osman dizilerinin yapım şirketi Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan adlı diziyle anlaşmıştı.

    Son olarak dönem dizisinin kadrosunda Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Buse Meral, Elif Doğan ve Deniz Barut gibi başarılı isimler dahil oldu.

        EBRU ŞAHİN KİMDİR?

        Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

        İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

        İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

            Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizmişti. Hercai dizisi bu yıl 69. bölümüyle ekranlara veda etti.

            EBRU ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

            2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

            2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

            2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

            2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

            2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

            2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
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            Haberler Magazin Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Bu sözlerle paylaşıldı rakiplerine tur bindirecek
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