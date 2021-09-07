Miss Turkey 2021 yarışması saat kaçta, hangi kanalda? 8 Eylül Miss Turkey 2021 Youtube canlı izleme ekranı! Miss Turkey 2021 kim kazandı?

Miss Turkey yarışması Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen ulusal bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk hanımının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Bu sene de Miss Turkey yarışması büyük bir heyecan ve merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2021 Miss Turkey 20 finalisti açıklanmıştı. Yarışma bu sene 8 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. Güzellik yarışmasını yakından takip etmek isteyenler canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Miss Turkey 2021 yarışması saat kaçta, hangi kanalda? Miss Turkey 2021 yarışması Youtube canlı izleme ekranı!