Neredesin beyim! Tez gelesin! Turgut Alp, Kuruluş Osman için adeta mihenk taşı olacak! Hasmı da kılıcından payına düşeni alacak!

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman 3. Sezon ne zaman başlıyor tüm dizi hayranları tarafından en çok araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Fakat konu ile ilgili oyunculardan ya da yapım ekibinden yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre 13 Ekim 2021 çarşamba günü TRT1 ekranlarına geleceği açıklanmıştır.