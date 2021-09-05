Neredesin beyim! Tez gelesin! Turgut Alp, Kuruluş Osman için adeta mihenk taşı olacak! Hasmı da kılıcından payına düşeni alacak!

Neredesin beyim! Tez gelesin! Hasmı da kılıcından payına düşeni alacak! 3. sezon hazırlıkları başlayan Kuruluş Osman'da kadroya katılan yeni isimler yakında belli olacak. Eylül ya da Ekim ayında 3. sezonunun yayınlanması beklenilen Kuruluş Osman'da Turgut Alp'in geri dönüp dönmeyeceği merak hususu olmaya devam ediyor. Tarihte Osman Bey'in beraberinde yer alan ve nice fetihlere katılan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'ın hikayesine ne vakit dahil edileceği izleyiciler doğrultusundan merak ediliyor. Bilindiği üzere Turgut Alp, Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun doğrultusundan canlandırılmıştı. Kuruluş Osman izleyicileri Bamsı Beyrek'in ölümünün anında sonrasında Turgut Alp geri dönsün isteklerini sık sık dillendiriliyor.
YENİ PROJESİ KONUŞULUYORDU
Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.
Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında bir son dakika gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.
TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ
Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.
Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.
1988 yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Turgut Alp'i Zekai Müftüoğlu canlandırmıştır.
2014-2019 yılları arasında TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştır.