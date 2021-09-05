Bu kez daha fena esecek! Survivor'da şampiyonluğu şans eseri kaçıran isme Acun Ilıcalı'dan muhteşem teklif! O dizide oynayacak

Haziran ayında Survivor 2021'de adından devamlı söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Yiğit Poyraz oldu. Sevilen yarışmacı yeni projesiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaracak. Bilindiği üzere Survivor geride bıraktığımız yakın bir vakitte final yaparak ekranlara 2022 yılının şubat ayına kadar veda etti. Finale kalan isimler İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz olmuştu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre şampiyon olan ismi İsmail Balaban olarak açıkladı. Leyla ile Mecnun çok yakında Exxen dijital platformunda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın da Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz'a öneri götürdüğü ve Poyraz'ın bu önerie son derece sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.
FİNALE KALMIŞTI
Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.
ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ
SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor.
Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor.