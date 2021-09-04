Türk nizam kurar hasmını perişan eder! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Hoş gelesin Turgut Bey'im!

Türk nizam kurar hasmını perişan eder! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı için geri sayım başlarken ATV'nin yayınlanan yeni sezon tanıtım filminde Kuruluş Osman oyuncularının boy göstermesi izleyicide büyük heyecan yarattı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatını ve devletin kuruluş sürecini aktaran, dünyada onlarca ülkede milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda diziye pek çok isim yeni isim katılacak. Seyircilerin en büyük isteklerinden birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katılması isteniyor. Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı ise henüz izleyicisiyle buluşmadı.

ÜÇÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı.