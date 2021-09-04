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    • Magazin
    • 04.09.2021 18:17
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    • 04.09.2021 18:17
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    Türk nizam kurar hasmını perişan eder! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Hoş gelesin Turgut Bey'im!

    Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda da Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. İzleyiciler daha şimdiden 3. sezonda kadroda yer alacak isimleri merakla beklemeye başladı. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı dizinin Eylül sonu ya da Ekim ayında başlaması beklenirken kadroya dahil olan isimler heyecanı tavan yaptıracak. Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un da kadroda yer alması izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Türk nizam kurar hasmını perişan eder! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı için geri sayım başlarken ATV'nin yayınlanan yeni sezon tanıtım filminde Kuruluş Osman oyuncularının boy göstermesi izleyicide büyük heyecan yarattı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatını ve devletin kuruluş sürecini aktaran, dünyada onlarca ülkede milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda diziye pek çok isim yeni isim katılacak. Seyircilerin en büyük isteklerinden birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katılması isteniyor. Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı ise henüz izleyicisiyle buluşmadı.

    ÜÇÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

    Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı.

    YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU

    Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

        400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.

        "SEYİRCİ BAMBAŞKA BİR KURULUŞ OSMAN İZLEYECEK"

        Yeni sezon için geri sayım sürerken, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen 'Kuruluş Osman'ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ; uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirterek, "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz.

        "Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek" diyerek yeni sezonla ilgili ipuçları verdi.

            TURGUT ALP GERİ DÖNECEK Mİ?

            Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.

            Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında bir son dakika gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.

            CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

            Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.
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            Haberler Magazin Türk nizam kurar hasmını perişan eder! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Hoş gelesin Turgut Bey'im!
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