Koynunda beslediği yılansın sen! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı: Kapana kısılınca kurşunu sıkacak

Koynunda beslediği yılansın sen! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanında kapana kısılınca kurşunu sıkacak. Çukurova yeni sezonda Hünkar'ın dişiyle tırnağıyla kurduğu mirası devralan Züleyha'nın kaderi değişti. İstanbul'dan terzi yamağı olarak geldiği Çukurova'da iktidar sahibi bir hanımağa oldu. Züleyha önce Çukurova'nın eski hanımağası Hünkar'ın odasına, ardından çalışma masasına yerleşti ve canla başla çalışmaya koyuldu. Çukurova halkını da arkasına alarak hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette varlığını kabul ettirdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

HANIMAĞA ZÜLEYHA DEVRİ BAŞLIYOR

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna hanımağa Züleyha damga vuracak! Suların durulmadığı Çukurova'da Züleyha'nın devri başlıyor.