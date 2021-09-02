Arka Sokaklar'da pili biten bitene! 6'sının gidişi 2'sinin gelişi böyle aktarıldı

Arka Sokaklar'da vedalar arka arkaya! Merve Oflaz, Oya Okar derken 6'sının gidişi böyle aktarıldı. 16. sezonuyla ekranlarda olmaya hazırlanan sürdüren Arka Sokaklar'da peş peşe yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 7 efsane isim yer almayacak. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim oldu. Ayrıca projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle dahil oluyor.

İKİ YENİ İSİM

Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.