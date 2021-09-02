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    • Magazin
    • 02.09.2021 19:02
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    • 02.09.2021 19:02
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    Arka Sokaklar'da pili biten bitene! 6'sının gidişi 2'sinin gelişi böyle aktarıldı

    Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Arka Sokaklar'da yaşanan 6 veda izleyicileri şok edecek. Projesinin asıl kadrosunda yer alan isimlerin ayrılık haberleri ve kulislerde konuşulan gelişmeler şaşırtacak. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretti. Hüsnü Çoban karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere projeye veda eden isimler arasında yerini aldı. Ali Akdoğan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alp Korkmaz diziye veda etti. Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da vedalar arka arkaya!

    Arka Sokaklar'da vedalar arka arkaya! Merve Oflaz, Oya Okar derken 6'sının gidişi böyle aktarıldı. 16. sezonuyla ekranlarda olmaya hazırlanan sürdüren Arka Sokaklar'da peş peşe yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 7 efsane isim yer almayacak. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim oldu. Ayrıca projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle dahil oluyor.

    İKİ YENİ İSİM

    Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.

    ARKA SOKAKLAR'IN 16. SEZONU BAŞLIYOR!

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan "Arka Sokaklar" 16. sezona 'merhaba' diyor.

    Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin ekrana gelecek 595'inci bölüm çekimleri sürüyor.

        YENİ BİR VEDA DAHA

        Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim olacak.

        YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

        Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.

        Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.

            Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

            Kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor.

            Dizinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ve Bahar'ı canlandıran Merve Oflaz'ın peş peşe vedalarının duyurulması eski kadro dağılıyor mu sorusunu akıllara getirmiş oldu.
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            Haberler Magazin Arka Sokaklar'da pili biten bitene! 6'sının gidişi 2'sinin gelişi böyle aktarıldı
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